Quedada de la afición del Racing de Ferrol para ir dando calor al partido desde la calle Magdalena

Aficionados del Racing vestidos de verde Jorge Meis

La calle Magdalena será el epicentro desde el que el racinguismo caliente motores de cara al partido que este sábado va a enfrentar, a partir las 16.30 horas en A Malata, al equipo ferrolano con el Barakaldo. Organizado por el colectivo Diablos Verdes, con la colaboración de los establecimientos Kiwi, Nuá Gastrobar y La Chalana, desde el mediodía tendrá lugar una quedada que espera reunir a decenas de personas que después vayan al estadio para asistir al encuentro de la cuarta jornada liguera.

Será la primera previa que la parroquia racinguista realice esta temporada. Después de que el primer partido jugado como local este curso por el Racing tuviese lugar el pasado domingo a las 12.00 horas, que este encuentro se dispute por la tarde favorece esta celebración. Así que en las horas previas a la disputa del enfrentamiento los aficionados podrán ir contagiándose del ambiente para llegar al partido en plena forma.

Respuesta

Después de que más de 4.500 espectadores presenciarsen en directo el partido del pasado domingo entre Racing y Real Unión, se espera que esta vez la cifra aumento. Para ello, las personas que deseen adquirir entradas para ver el encuentro aún pueden hacerlo de manera presencial hasta las 14.00 horas de este viernes –o sin límite de horario de forma online en la página web oficial del club–. Las localidades, que tendrán un precio de 25 euros (Tribuna), 20 (Preferencia) y 15 (Fondos), también pueden adquirirse el día del choque, desde una hora antes del comienzo del mismo, en las taquillas de Preferencia del recinto de la ciudad naval

Además de la presencia de aficionados racinguistas, también está prevista la de seguidores del Barakaldo, que podrían sumarse ya a la quedada programada. Será esta la manera en la que las aficiones puedan confraternizar de cara al encuentro que los va a enfrentar por la tarde y en el que se juegan tres puntos importantes para escalar puestos en la categoría de bronce del fútbol español.