Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “La última victoria fue liberadora, nos permitió romper muchas barreras”

Javi Vázquez, dando instrucciones contra Real Unión Daniel Alexandre

La victoria frente al Real Unión abre una nueva etapa para el Racing. “Fue un día importante en cuanto a romper ciertas barreras no sólo futbolísticas, sino también mentales. Y eso liberó al grupo”, analiza el entrenador del equipo ferrolano, Javi Vázquez. Así que ahora, de cara al encuentro frente al Barakaldo, el preparador encara “otro reto más” dentro de su intención de mejorar cada semana. “Cuando no se gana, hay que intentar avanzar desde la estabilidad; y cuando no se vence, lo mismo”, señala al respecto el técnico madrileño.

Echando la vista atrás de lo hecho contra el Real Unión de Irun, Javi Vázquez recuerda que “en la previa de ese partido intentamos saborear todo lo que implica no ganar”. Luego, sobre el encuentro en sí, el preparador pone en valor que “se compitió muy bien, incluso cuando no se iba por delante en el marcador”. Así que ahora, con una victoria ya en su casillero, explica que se siente “muy contento de todo lo que hemos generado. Así que trataremos de surcar esta línea más tiempo”.

Adversario

Con respecto al Barakaldo, el entrenador del Racing lo define como “un superequipo de la categoría”. De hecho, Javi Vázquez considera al grupo que dirige Imanol de la Sota como un equipo bastante reconocible. “Se trata de una escuadra que lleva una línea continuista, que ya tiene un trabajo ganado”, analiza antes de revelar que “me espero un equipo agresivo, que defensivamente intenta saltar y que con balón tiene tendencia a jugar directo a campo rival. Así que nos va a exigir estar como el del otro día... o mejorar”.

Tanto el Racing como el Barakaldo son dos escuadras que tienen claro lo que quieren y, desde el punto de partido de lo ofrecido ante el Real Unión de Irun –“fuimos un equipo reconocible, que se acerca a lo que yo quiero en todas las fases”, recuerda–, seguir con el proceso actual.