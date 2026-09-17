Racing de Ferrol-Barakaldo: duelo entre almas gemelas

Álvaro Ramón trata de superar a un rival Daniel Alexandre

Como almas gemelas llegarán Racing y Barakaldo al partido que los va a enfrentar este sábado en A Malata. Después de tres jornadas de campeonato, los dos suman cuatro puntos producto de una victoria –las logradas la pasada jornada–, un empate –los cosechados en el estreno liguero– y una derrota –la encajada en la segunda fecha del torneo–. Sólo los diferencia el balance goleador, porque mientras que el cuadro verde ha marcado y encajado cuatro tantos, el gualdinegro tiene dos a favor y cuatro en contra, y eso es lo que hace que el conjunto de la ciudad naval ocupe la octava posición y el vizcaíno aparezca en la decimotercera.

Para ambas escuadras, además, su victoria del pasado fin de semana –frente al Real Unión el Racing y sobre el Extremadura el Barakaldo– ha supuesto lo mismo: una inyección de moral de cara a las siguientes jornadas. Así lo explicó el centrocampista del Barakaldo, Óscar Marotías, al recordar que el trabajo durante la semana estaba siendo bueno. “¡Qué menos que sumar los tres puntos en juego! Tanto los futbolistas como el cuerpo técnico nos lo merecíamos”, añade.

Continuidad

Ahora, la intención de la formación vasca es la de dar continuidad a esta dinámica en el partido contra el Racing, un equipo que Marotías asegura que “está llamado a ser de los grandes de la categoría”. Además, el futbolista del Barakaldo describe el campo de A Malata como “muy bonito” y reconoce que, por eso, “es un privilegio jugar en estos escenarios... y con la ilusión de ganar y sumar tres puntos”.

El futbolista del equipo vasco, de todas maneras, sabe de la dificultad de ganar este partido porque, como explica, del Racing “no hace falta decir mucho: es un equipo que tiene grandísimos jugadores –con algunos de los cuales ha compartido vestuario–, de mucho nivel y llamados a ser de los importantes de la categoría”. De todas maneras, Marotías pone en valor que “en mi equipo hay jugadores muy buenos y vamos a ir hasta A Malata a dar el do de pecho”.

Será la manera de inclinar la balanza a uno u otro lado entre dos rivales que antes de que empezase la liga regular estaban llamados a ser aspirantes a meterse en los playoffs de ascenso. Ahora, tras sólo tres jornadas, la clasificación los sitúa en la zona media, empatados a casi todo... pero con ganas de empezar a ir hacia arriba.