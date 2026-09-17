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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol estrenará franja horaria en su partido de la octava jornada

El cuadro verde recibirá en el estadio de A Malata en esa fecha al Unionistas de Salamanca

Juan Quijano
Juan Quijano
17/09/2026 18:27
Racing de Ferrol contra Real Unión
El equipo ferrolano, contra Real Unión
Daniel Alexandre
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A las 13.00 horas del sábado 17 de octubre se jugará el partido de la octava jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que enfrentará al Racing con el Unionistas de Salamanca.

El estadio de A Malata será el escenario de un encuentro que para el conjunto de la ciudad naval será el estreno en una de las nuevas franjas horarias establecidas por la RFEF para este campeonato.

El encuentro, que abre la sesión liguera, se disputa justo después de los tres derbis gallegos que el cuadro verde va a jugar de manera consecutiva.

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