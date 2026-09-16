Un resultado que A Malata no veía desde hacía cuatro temporadas

Jesús Bernal estuvo en los dos últimos 3-2 a favor del Racing Daniel Alexandre

Cuatro años y cuatro días después, el Racing de Ferrol volvió a ganar un partido en A Malata por 3-2, un resultado que no ha vuelto a repetir durante casi un lustro y que el pasado domingo se volvió a dar contra el Real Unión de Irun, después de 70 minutos muy buenos y un tramo final de partido en el que encajó dos goles y dejó varias dudas en la afición por esa desconexión que pudo haber costado muy cara. Sin embargo, el equipo de Javi Vázquez logró mantener el tipo para sumar su primera victoria del curso e iniciar así su escalada en la clasificación después de un inicio que se saldó con un empate y una derrota.

Eso sí, el preparador madrileño, aunque contento por la victoria, confesó que “estoy un poquito cabreado porque no me gusta encajar. Lo odio. Me motiva dejar la puerta a cero. El año pasado lo conseguimos 20 veces y este quiero más. Vamos a trabajar en esos errores para que no se vuelvan a cometer y así seguir creciendo todos juntos”.

Ese resultado llega de manera muy distinta al que lo hizo hace cuatro año. Aquel 17 de septiembre de 2022 el equipo dirigido por Cristóbal Parralo había empezado como un tiro la competición, ganando sus primeros tres partidos y llegando a estar sin perder nueve. Ese día se midió a la Cultural Leonesa y tras un gran duelo se llevó otro triunfo, pero también con algo de suspense por el tanto que encajó en el 90, al igual que el pasado domingo. En esas dos fechas estaban Jesús Bernal y David Castro que seguro que recuerdan esa temporada, pues a final de año terminaron ascendiendo a Segunda División tras finalizar en la primera posición.

En esta ocasión todavía queda mucha temporada por delante, pero también pasaba lo mismo en aquella ocasión. La ilusión es la misma, pues todos, tanto club como jugadores y afición, quieren retornar al fútbol profesional, un lugar que abandonaron hace dos temporadas. El año pasado no pudo ser a pesar de un gran comienzo, pues las cosas se fueron torciendo con el paso de los encuentros y finalmente el Racing acabó en tierra de nadie y sin Copa del Rey. Ahora, todos esperan que la cosa no se repita.

Por el momento el comienzo es distinto, pero todos confían en que este partido ante el Real Unión sea el nivel mínimo que dará el Racing siempre y pueda acabar igual que la temporada 2022/23, la última en la que venció por 3-2.