Endika Buján, jugador del Racing de Ferrol: "Es un partido especial para mí porque es el equipo que me lo ha dado todo"

Endika Buján fue uno de los jugadores más activos frente al Real Unión de Irun Daniel Alexandre

La alegría se ha instalado en las filas del Racing de Ferrol, aunque sólo sea una victoria, la primera de la temporada, esos tres puntos sirven para reforzar todo el trabajo que está haciendo el equipo entrenado por Javi Vázquez. Ese triunfo pareció que ayudó a la plantilla a quitarse un peso de encima, aunque para Endika Buján “no diría que tanto. Hicimos lo mismo que en Arenas y en Extremadura, pero es cierto que aquí fuimos nosotros mismos y jugamos como teníamos que jugar”.

De hecho, confesó que en el vestuario “estuvimos muy eufóricos. A todos los equipos nos gusta ganar y siempre que no se gana pues vienes con ese debe, además con la afición que tenemos, que quieras que no aprieta. Nosotros lo sentimos. Creo que hicimos las cosas bien y que después del partido lo celebramos como tocaba”, añadió.

No en vano, todos fueron a una, sin importar en qué posición jugase cada uno. De hecho, el extremo fue uno de los que más ayudó en defensa, pues en esta categoría esos pequeños detalles importan mucho. En este sentido, Buján apuntó que “trabajamos día a día en esas ayudas. El míster nos dice que nos tiene que gustar defender y es lo que estamos haciendo. Estamos siendo un equipo compacto y aunque es verdad que nos han metido goles, otras situaciones las hemos solventado bien”.

En esas acciones a las que se refiere entran esos últimos minutos frente al Real Unión de Irun que les costaron dos tantos y casi la victoria. Por ello, recalcó que “ya estamos trabajando en esas situaciones”, indicó y añadió que “no sé si fueron desconexiones o no, pero yo creo que el equipo estuvo bien. Al final, fueron 90 minutos a un nivel alto, un ritmo alto, con el calor que hacía... Yo creo que hicimos las cosas bien y que gracias a eso nos llevamos el triunfo”, aseveró Buján.

Reencuentro

Ahora, tanto él como sus compañeros ya cambiaron el chip y ya están empezando a preparar un duelo ante el Barakaldo, un equipo que le trae muy buenos recuerdos. En este sentido, Endika apuntó que “yo la preparo con más ilusión que toda la gente, porque es el club, por así decirlo, de mi vida, es el que me ha dado todo”, indicó y aclaró que “también es verdad que todos vamos con un punto de motivación extra porque hemos ganado, buenas sensaciones y queremos seguir haciendo las cosas bien”.

Además, confesó que “todavía no hablé con ningún excompañero, pero sí con el míster, con Imanol de la Sota, que es muy amigo mío. De hecho, su mujer y mi madre se conocen muy bien. La verdad es que es un placer poder compartir campo con él”. Eso sí, intentó sacarle algo de información, pero indicó entre risas que “con Imanol es complicado conseguirlo. Se lo tiene callado hasta el final”.

Respecto al choque, Buján aseguró que “es una suerte poder volver a jugar en casa porque la gente nos anima mucho y lo notamos un montón. Va ser muy importante que vengan y que estén con nosotros porque va a ser un partido complicado. Tanto él como Javi son dos entrenadores que se parecen, que siempre quieren ir a fuego y esa forma de jugar a mí me gusta”.

Asimismo, también habló sobre esa dura derrota que sufrió el Barakaldo en su único desplazamiento, en el que cayó por 4-1 frente al Coria, lo que puede provocar que vengan con ganas de resarcirse. Con todo, el extremo indicó que “no creo que vengan con esa espinita clavada por ese resultado. Ellos saben lo que hacen y aunque jueguen fuera de casa lo darán todo. A nosotros también nos pasó en Extremadura porque hay partidos que no se dan como queremos, pero tenemos a nuestra gente de nuestro lado y nos van a ayudar, al igual que les pasa a ellos en Lasesarre”.

Y es que este duelo puede ser entre dos de los equipos que aspiran a estar en lo más alto de la clasificación, algo que Endika dijo que “ojalá sea así y los dos estemos en el playoff, pero yo prefiero ascender de primeras y evitarlo. Fijo que será un encuentro difícil, pero muy bonito de jugar”, finalizó.