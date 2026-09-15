Edgar Pujol se pierde los dos primeros derbis del Racing de Ferrol

Edgar Pujol defendiendo a Charly, en el partido amistoso que disputaron el Racing y el Somozas AEIG

A pesar de que todavía no se ha estrenado esta campaña con el Racing de Ferrol, Edgar Pujol sigue siendo uno de los activos más importantes para la República Dominicana. Por ello, el seleccionador Gabriel Marcelo Neveleff no dudó en volver a llamarlo después de estar ausente en la última convocatoria.

Esta noticia supone una alegría y un contratiempo para el conjunto de la ciudad naval, pues ve como uno de sus pupilos vuelve al foco internacional, pero lo pierde durante dos encuentros. Y es que el central se marchará la próxima semana para disputar los cuatro partidos previstos de la liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En concreto, el dominicano se medirá el 24 de septiembre a Nicaragua, mientras que el 27 hará lo propio contra Trinidad y Tobago. Cuatro días después jugará ante Haití, mientras que cerrará esta ventana el 4 de octubre frente a Nicaragua. En esas fechas, el Racing disputará sus dos primeros derbis de la temporada frente al Lugo (previsto para el 26 de septiembre a las 16.30 horas) y al Pontevedra (que se disputará el 3 de octubre también a las 16.30), en los que no estará un Pujol que quiere recuperar su puesto en el once titular del equipo dirigido por Javi Vázquez.