Una victoria con la que el Racing de Ferrol coge más confianza

Buján, durante el partidok contra Real Unión Daniel Alexandre

“Esto es un proceso, una carrera de fondo: hay que tener calma y confiar”. Más allá de la satisfacción por estrenar el casillero de victorias con la lograda sobre el Real Unión de Irun, y sobre todo de hacerlo en A Malata, Migue Leal explica la importancia de ir mejorando poco a poco. “Da igual cómo empieces, que lo principal es ir construyendo un equipo sólido, que domine bien todas las facetas del juego y tenga recursos”, expone el futbolista antes de expresar la intención de salir mejor a cada partido que se vaya a disputar.

No es que en la plantilla racinguista hubiese nervios por no haber ganado en las dos primeras jornadas –“dentro del equipo estábamos tranquilos”, reconoce Raúl Alcaina, primer goleador racinguista en el último encuentro–. Pero el atacante valenciano sí apunta que este resultado “nos va a a dar confianza para los choques que vayan a venir”, mientras que Leal insiste en que “poco a poco vamos a ser más sólidos para así salir a cada partido mejor que al anterior”.

Lo que los futbolistas de la escuadra verde esperan que no vuelve a pasar es la fase de desconexión vista en los últimos minutos del duelo y que costó encajar dos goles que, aunque no pusieron en riesgo la victoria, sí dejaron unas sensaciones un poco agridulces en el equipo. “Trabajaremos en ello para que no vuelva a suceder”, reconoce el delantero, en tanto que Migue Leal recuerda que “es mejor que pase en estas primeras jornadas del campeonato para mejorarlo y que no pase otra vez”.

Además, los futbolistas de la formación de la ciudad naval esperan seguir contando con el empuje que les da la afición que, como recuerda el lateral, “ha estado muy metida... porque hemos transmitido que el equipo está con ambición y ganas de hacerlo bien esta temporada. Hemos notado mucho su cariño”, antes de que Alcaina completase el análisis de la hinchada verde asegurando que “es un placer jugar en casa ante esta afición".