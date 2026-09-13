Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "Era un día complicado y lo hemos sacado adelante"

Javi Vázquez celebra la victoria de su equipo Daniel Alexandre

“Hoy era un día jodido y difícil y lo hemos sacado adelante. Veníamos de dos partidos sin ganar con lo que eso implicaba y los chicos se repusieron muy bien. Estoy muy orgulloso de su esfuerzo y su trabajo”, así de contento se mostró Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol, después de la victoria de los suyos frente a un Real Unión de Irun que sólo llegó con peligro en los últimos minutos del encuentro, en los que se encontró con dos goles.

Precisamente, sobre esa situación habló el técnico, que aclaró que no se debió al cansancio ni al factor emocional "aunque pudo influir un poco porque nos vimos 3-0 y pudo haber un poco de bajada. Aun así, esta es otra experiencia que nos ayudará a crecer como equipo y ser más fuerte", indicó al tiempo que aclaró que "es cierto que estoy un poco cabreado por esos dos goles porque odio encajar. Una de las cosas que me motiva son las porterías a cero. Entonces, esto seguramente nos sirva para aprender y saber que nunca puedo relajarme sea el resultado que sea. Aun así, estoy muy contento con el partido porque pienso que dominamos el 70 o el 80 por ciento y hay que valorarlo. Eso sí, el miércoles apretaremos mucho para que no vuelva a suceder".

De igual manera, habló sobre la sorpresa de incluir a Alcaina como delantero titular junto con Arroyo, algo sobre lo que dijo que “sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y pensamos que era mejor usar dos puntas. Luego tuvimos la capacidad para vivir mucho tiempo en su área y hemos conseguido superarles, aunque es cierto que me faltó calidad en los centros y en la ocupación de los espacios”.

Por último, habló sobre su primer encuentro en A Malata, asegurando que “ha sido un partido de esos que no olvidaré por todo, por la semana en la que mostraron muchísimo cariño tanto los aficionados como la gente del club, por venir sin ganar, por el primero en casa, por lo que he sentido, la verdad que ha sido espectacular y un día muy bonito”, zanjó.