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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Real Unión

El conjunto ferrolano busca su primera victoria en su primer partido en A Malata

Iago Couce
Iago Couce
13/09/2026 11:13
DirectoRacing
DirectoRacing
Racing de Ferrol
0-0
Real Unión
14'
Primera parte

Falta peligrosa a favor del Racing

Buena jugada de Buján, que fue trabado por un defensor del Irun

11'
Primera parte

Córner para el Real Unión

A punto de marcar el conjunto de Irun en el saque de esquina

10'
Primera parte

Volcado hacia la izquierda

El Racing está inclinando el juego hacia el sector de Álvaro Ramón y Ojeda

8'
Primera parte

Igualdad

Ambos equipos no son capaces de hacerse con la posesión del balón

5'
Primera parte

Por poco

Buen balón de Arroyo a un Ojeda que no llega por poco. Lo intenta el Racing sin mucho acierto

3'
Primera parte

Buena intento

Lo intentó Fabio por la banda, pero un defensa se interpuso en su camino. El canario reclamó córner, pero el colegiado dio puerta

2'
Primera parte

Presión alta del Real Unión

Los de Ramsés Gil no dejan salir al Racing cómodo desde atrás

1'
Primera parte

Falta sobre Fabio

El capitán del Racing recibio un duro golpe en el mediocampo

1'
Primera parte

Comienza el partido

Rueda el balón en A Malata. El Racing comienza atacando hacia Fondo Sur 

El rival

El Real Unión de Irun llega en un gran momento de forma, al ganar sus dos encuentros de manera contundente. Ante el Racing buscará hacer lo mismo.

Sin cubierta

El Racing se estrena en una A Malata que está en pleno proceso de cambiar la cubierta, algo que está causando algunos inconvenientes.

Palabra del míster

Javi Vázquez reconoció en la rueda de prensa previa al partido que para este partido va a importar más lo emocional que lo táctico. Lee sus palabras.

El XI del Real Unión de Irun

Ramsés Gil apuesta por: Lander Emery; Javier Fontán, Jordi González, Paul Álvarez, Álvaro Mateo; Lucas Sangalli, Beñat Gaubeka, Markel Mancisidor; Martín Merquelanz, Ander Martín y Ekain Azkune.

El XI del Racing

El Racing saldrá con: Lucas; Migue Leal, Nóvoa, Monjonell, Álvaro Ramón; Fabio, Jesús Bernal; Dani Ojeda, Arroyo, Endika Buján y Raúl Alcaina

La previa

El Racing de Ferrol debuta en casa con una misión clara: conseguir su primera victoria liguera. Enfrente estará un Real Unión de Irun que es líder de la categoría. Descubre las claves de este partido.

¡¡Bienvenid@s!!!

¡Hola a tod@s! Falta menos de una hora para que el Racing se estrena en A Malata