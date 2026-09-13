En Directo | Racing de Ferrol-Real Unión
El conjunto ferrolano busca su primera victoria en su primer partido en A Malata
Falta peligrosa a favor del Racing
Buena jugada de Buján, que fue trabado por un defensor del Irun
Córner para el Real Unión
A punto de marcar el conjunto de Irun en el saque de esquina
Volcado hacia la izquierda
El Racing está inclinando el juego hacia el sector de Álvaro Ramón y Ojeda
Igualdad
Ambos equipos no son capaces de hacerse con la posesión del balón
Por poco
Buen balón de Arroyo a un Ojeda que no llega por poco. Lo intenta el Racing sin mucho acierto
Buena intento
Lo intentó Fabio por la banda, pero un defensa se interpuso en su camino. El canario reclamó córner, pero el colegiado dio puerta
Presión alta del Real Unión
Los de Ramsés Gil no dejan salir al Racing cómodo desde atrás
Falta sobre Fabio
El capitán del Racing recibio un duro golpe en el mediocampo
Comienza el partido
Rueda el balón en A Malata. El Racing comienza atacando hacia Fondo Sur
El rival
El Real Unión de Irun llega en un gran momento de forma, al ganar sus dos encuentros de manera contundente. Ante el Racing buscará hacer lo mismo.
Sin cubierta
El Racing se estrena en una A Malata que está en pleno proceso de cambiar la cubierta, algo que está causando algunos inconvenientes.
Palabra del míster
Javi Vázquez reconoció en la rueda de prensa previa al partido que para este partido va a importar más lo emocional que lo táctico. Lee sus palabras.
El XI del Real Unión de Irun
Ramsés Gil apuesta por: Lander Emery; Javier Fontán, Jordi González, Paul Álvarez, Álvaro Mateo; Lucas Sangalli, Beñat Gaubeka, Markel Mancisidor; Martín Merquelanz, Ander Martín y Ekain Azkune.
El XI del Racing
El Racing saldrá con: Lucas; Migue Leal, Nóvoa, Monjonell, Álvaro Ramón; Fabio, Jesús Bernal; Dani Ojeda, Arroyo, Endika Buján y Raúl Alcaina
La previa
El Racing de Ferrol debuta en casa con una misión clara: conseguir su primera victoria liguera. Enfrente estará un Real Unión de Irun que es líder de la categoría. Descubre las claves de este partido.
¡¡Bienvenid@s!!!
¡Hola a tod@s! Falta menos de una hora para que el Racing se estrena en A Malata