El Racing de Ferrol gana, pero no redondea la faena (3-2)

El cuadro verde se mostró netamente superior a su rival Daniel Alexandre

El Racing ya sabe lo que es ganar en el campeonato liguero 26/27 del grupo 1 de Primera RFEF. La victoria conseguida sobre el Real Unión de Irun dio cuenta de una buena faena... que podía haber sido más reconocida si no fuese por el final. Porque los tres goles con los que adelantó al principio de la segunda parte reflejaron la superioridad que el cuadro verde estaba demostrando sobre el terreno de juego. Pero dos tantos encajados en el tiempo añadido no es que lo hiciesen sufrir, pero sí le sirven de advertencia para futuros compromisos... a lo que ya llegará después de haber sumado de tres.

Ni la intención del Racing de controlar el partido a través de la posesión ni el propósito del Real Unión de generar peligro cada vez que recuperaba la pelota consiguió imponerse en los primeros minutos. Por el contrario, la igualdad que se vio en los primeros minutos oerivó en un juego de posesiones cortas, en el que el cuadro verde apenas fue capaz de encontrar las apariciones por banda de Buján y Dani Ojeda, que ya se atisbaron como las principales formas de crear peligro sobre la meta contraria.

Poco a poco, el ritmo del Racing se fue imponiendo y las llegadas a la portería visitante fueron siendo más y más claras. Primero con un tiro de Dani Ojeda que se estrelló en el poste, luego con un mano a mano que Arroyo no fue capaz de resolver y casi siempre a través de las coladas de Buján por la derecha. El caso es que el cuadro verde empezaba a sitiar a un rival que apenas era capaz de salir de su campo y se mantenía a la espera de los intentos de su rival.

El tramo final de la primera parte fue de un acoso constante del conjunto de la ciudad naval, al que le solo le faltó tener más claridad a la hora de resolver sus acciones para seguir teniendo ocasiones más o menos claras. Al menos, lo que el Racing consiguió es dejar inédito a su rival durante muchos minutos de la primera mitad, así que las previsiones para la segunda eran bastante halagüeñas si las cosas no cambiaban demasiado.

Continuidad

Aunque la segunda parte empezó a menos ritmo de lo que había acabado la primera, poco a poco el Racing retomó el papel protagonista que llevaba mucho tiempo ejerciendo. Así llegaron sus primeros acercamientos a la portería contrario, una primera de Dani Ojeda y una segunda en una acción a balón parado que Alcaina cabeceó al fondo de las mallas con la colaboración del portero Emery. Así que lo más difícil ya estaba hecho... pero el cuadro verde demostró que quería ir a por más.

El cuadro irundarra apostó por hacer tres cambios de una tacada para intentar darle un cariz más ofensivo a su puesta en escena sobre el terreno de juego. Pero las cosas no solo no le salieron cono pensaba que iba a suceder, sino que su adversario siguió encadenando acciones de atraque hasta que en una de ellas Arroto recibió la pelota desde la izquierda para, dentro del área, darse la media vuelta y cruzó con un tiro preciso a la meta rival.

A pesar de que el Real Unión acaba de agotar los cambios poco antes del segundo gol racinguista, lo único que supuso eso fue una acumulación de efectivos en el campo racinguista, pero sin llegar a generar peligro real en la portería defendida por Lucas Díaz. Al contrario, cada vez que la escuadra de la ciudad naval recuperaba la pelota y salía a la contra, el peligro local era evidente. Fue así como llegó el tercer tanto verde, al remachar Migue Leal una ocasión previa de un compañero tras un posible penalti sobre Eto'o.

Y, a pesar de que el cuadro visitante redujo distancias poco antes del final... y otra vez al filo del pitido final, los tres puntos ya se quedaron en casa.