El Racing de Ferrol debuta en casa en busca del triunfo

Imagen de la plantilla del Racing, con las banderas de todas las peñas RCF

Después de ejercer de visitante en las dos primeras jornadas del campeonato, el Racing se estrena en A Malata con motivo del partido que lo enfrenta al Real Unión de Irun este domingo –12.00 horas, A Malata–. Y tras no ganar ninguno de esos choques, saldados con un empate frente al Arenas de Getxo y una derrota ante el Extremadura, su intención es la de estrenar su casillero de victorias para, de esta forma, colocarse en una posición algo más cómoda en la tabla.

Por fases, el equipo ferrolano rayó a buen nivel en sus primeros compromisos del campeonato. Pero errores puntuales, sobre todo en acciones a balón parado, lo llevaron a no ganar ninguno de esos partidos. Así que ahora pretende dar un nivel más alto para, de esta manera, estar más cerca de sumar tres puntos que le darán tranquilidad de cara a las siguientes jornadas. Porque un triunfo aplacaría los nervios que ya empezaron a surgir en el racinguismo al ver que las cosas no están circulando tan bien como querían a pesar de las alturas de la liga.

Afición

Será la primera vez que la afición racinguista pueda disfrutar de los suyos. Después de conocer que la masa social del club ferrolano alcanza esta temporada los 7.293 socios a pesar de las complicaciones –las obras que se están realizando en la cubierta del estadio dejan las gradas a la intemperie, tanto del calor como del frío o la lluvia– se espera que el recinto de la ciudad naval presente un gran aspecto y que el apoyo del público se convierta en un elemento clave de cara a conseguir la victoria en este enfrentamiento.

Así que el partido será la ocasión de comprobar cómo se mantiene la relación entre un equipo y una afición que se mantienen unidos desde hace varias temporadas, cuando empezaron a remar al unísono tras una derrota como la sufrida en 2022 en Balaídos en unos playoffs de ascenso a Segunda que, más que ser un tropezón, resultaron una puerta abierta a la esperanza.

Rival

Enfrente del Racing estará el actual líder del grupo 1 de Primera RFEF, un Real Unión de Irun que ha ganado sus dos primeros partidos del campeonato, marcando además un total de ocho goles. A pesar de ser un recién ascendido a la categoría de bronce, el hecho de que el cuadro irundarra mantenga la mayor parte de su plantilla le permite conservar la buena dinámica del curso anterior. En sus filas, además, está un exracinguista como Azkune, que ya se ha estrenado en la liga regula.

Mientras, el Racing se presenta a este partido con la plantilla al completo. Solo la baja de Álvaro Juan, que está inmerso en un proceso de recuperación que se podría prolongar algunas semanas más, es baja en el cuadro de la ciudad naval. En cambio, el que puede estrenarse es el atacante Ropero.