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Racing de Ferrol

Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Estoy cansando de hablar del pasado. ¡Esta es una historia totalmente nueva!”

El preparador cree que lo emocional es más importante que lo táctico para este partido

Juan Quijano
Juan Quijano
12/09/2026 22:57
El Racing, durante el partido contra el Extremadura
El entrenador del Racing, durante el partido contra el Extremadura
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Más que lo táctico, lo que más preocupa a Javi Vázquez es lo emocional. Después de no haber conseguido ganar en ninguna de las dos primeras jornadas del campeonato, el entrenador del Racing asegura que tanto él como la plantilla que dirige tienen “muchas ganas de ganar, disfrutar del primer triunfo y, además, celebrarlo con toda nuestra gente”. Sobre todo en un duelo que es, como lo fueron los anteriores, “como si fuera una final”.

Después de sumar solo un punto en las dos primeras jornada de liga –“tenemos uno pero podían ser seis o podía no ser ninguno”, dice el preparador de la escuadra de la ciudad naval–, Javi Vázquez espera que eso no provoque ansiedad en sus jugadores. Al contrario, el preparador madrileño recuerda que “esto es un proceso, un camino y hemos de mantenernos estables. El equipo tiene que mejorar”.

Lo que sí espera el técnico de la escuadra naval es no caer ya en el derrotismo en la comparación. “Estoy cansando de que se recuerde siempre lo del año pasado. ¡Esto es otra historia!”, sentencia antes de recordar que “si estamos todo el día pensando en el año pasado, entonces las cosas saldrán como el año pasado. Pero esta es una historia nueva y hay que limpiar el pasado”.

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