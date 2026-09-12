El Real Unión llega con respeto pero sin miedo

Eto'o, durante el partido ante el Extremadura Alfaquí

“Un súper rival”. Así define el entrenador del Real Unión de Irun, Ramsés Gil, al Racing al que su equipo se va a enfrentar este domingo en A Malata. A pesar del largo desplazamiento, el preparador es consciente de que esta vez tendrá enfrente a uno de los mejores rivales de la categoría. “Es un equipo que tiene muy buena plantilla muy buenos jugadores, pero vamos con mucha ambición y muchas ganas”, señala.

Además, el preparador de la escuadra irundarra es consciente de que el partido se va a jugar en uno de los emplazamientos importantes del grupo 1 de Primera RFEF. “Es un escenario fantástico, un estadio con mucha solera”, lo describe Ramsés Gil antes de señalar que “en esta categoría la mayoría de escenarios en los que vamos a jugar con campazos. Nos lo hemos ganado y ahora vamos a jugar en un campo que es precioso”.

Dificultad

“Es un equipo difícil, con buenos futbolistas en todas las líneas, muchos recursos y argumentos... pero no más que nosotros. Así que vamos a intentar ganarles”, señala el preparador. En este sentido, las dos victorias conseguidas en lo que va de campeonato son las que dan más confianza a la escuadra guipuzcoana de cara al partido de este domingo. “Trabajamos cada día para ganar duelos; es nuestra obligación y nuestro reto”, dice el preparador antes de señalar que “cuando los resultados llegan todo fluye y hay que aprovechar las dinámicas para seguir ganando”, que es lo que ha hecho que la formación irundarra se encuentre ahora en el liderato.

Además, si algo ha distinguido al Real Unión de Irun en las primeras jornadas del campeonato es la capacidad para reaccionar a los golpes. Es lo que le pasó en los partidos ante Coria y Unionistas de Salamanca, respectivamente, y que el preparador explica que “nosotros lo que tratamos de hacer es aislarnos de los momentos que tienen los partidos. Estamos en una categoría en la que va a haber momentos buenos, momentos malos y hay que aceptarlos. Cuanta más capacidad tengas de reponerte a los malos momentos, mejor te va ir. De lo que se trata es de mostrar un equilibrio a lo largo de todo el partido, pase lo que pase y vaya como vaya. Y es algo que estamos interiorizando”.