Los últimos en llegar al Racing de Ferrol piden paso

Raúl Blanco y Eto'o flanquean a Manuel Ansede durante la presentación Daniel Alexandre

Con las incorporaciones de Eto’o –primero– y Raúl Blanco –después– puso fin el Racing a un mercado de fichajes que cerró con 22 licencias expedidas y completando una parcela ofensiva que estaba carente de algunos perfiles específicos. “Son dos jugadores de altas capacidades y cuya llegada nos ha costado mucho conseguir”, explicó el presidente racinguista, Manuel Ansede, durante la presentación de ambos en A Malata antes de mostrar su agradecimiento porque hayan apostado por venir al club de la ciudad naval.

El presidente describió lo que ambos futbolistas van a aportar en su etapa en el club ferrolano. Así, de Raúl Blanco recordó que primer paso por el Racing no fue tan bueno como se esperaba por culpa de las lesiones, pero también que está convencido de que el canterano del Celta le va a dar un impulso a la plantilla en cuanto a calidad gracias a una apuesta que él mismo se generó. “Está en plena madurez y nos a aportar mucho por su polivalencia, por su capacidad para jugar en diferentes posiciones dentro del ataque del equipo”, dice el dirigente.

En cuanto a Eto’o, Ansede descubrió que “era un deseo del club desde el principio”. Por eso agradeció al jugador que esperase al último día para incorporarse al club de la ciudad naval... “pero sobre todo a su presidente, Raúl Martín Presa, que nos ha ayudado y ha hecho que la cesión se haya realizado en un tiempo récord”. El caso es que esta llegada a Ferrol cumple el deseo del futbolista de estar en un club de los más importantes de la categoría, una entidad en la que espera dar el salto al fútbol profesional para, de esta manera, subir un peldaño en su trayectoria a pesar de su juventud en el fútbol.

Deseo

La incorporación de estos dos futbolistas también responde a una máxima que el presidente racinguista quiso exponer. “Intentar traer a alguien que con comparte el proyecto, nuestra visión, nuestros valores o lo que queremos hacer sería inútil”, explicó el dirigente antes de señalar que tanto unos como otros han apostado decididamente por estar en el club verde.

De esta manera, el cuadro verde ya tiene completa la plantilla con la que va a intentar estar entre los mejores de la tabla clasificatoria. Así que a partir de ahora su objetivo es el de mejorar los resultados obtenidos hasta ahora.

Raúl Blanco: “Estoy aquí para madurar, no para sufrir; ha madurado mucho” Raúl Blanco vuelve al Racing poco más de un año después (dos temporadas) de su primera etapa, cuando llegó para intentar, aunque sin conseguirlo, ayudar al equipo ferrolano a salir de la zona de descenso de Segunda en la que estaba. “Es como si solo pasaran tres meses: estoy aquí para ayudar, no para sufrir”, dice. Y lo hace en mejores condiciones personales –“ahora soy mejor que entonces”, apunta antes de indicar que “maduré muchísimo a nivel mental, físico, en acciones de juego...”– y de club –“lo que me he encontrado es espectacular, a nivel humano y de entidad”, expone el jugador–.



El futbolista de Moaña llega traspasado del Casa Pía, equipo de la máxima categoría del fútbol portugués donde vivió una salida estresante, resuelta a pocos minutos para el final del plazo –“nunca había vivido una situación tan límite porque, aunque la decisión estaba tomado, no dependía solo de mí”, recuerda– y donde, aunque las cosas no fueron como a él le gustaría, vivió una experiencia que considera “muy positiva. Me va a servir para mi futuro... y también para el futuro del Racing de Ferrol”.



Pese a que las dos primeras jornadas de liga no resultaron como se esperaba –un empate y una derrota– y jugó algo más de veinte minutos contra el Extremadura, Raúl Blanco espera adaptarse cuanto antes “para empezar a sumar”. Dentro de un club del que destaca que “se ha dado un paso adelante muy grande; el Racing está haciendo las cosas muy bien”, el atacante confía en aportar su granito de arena en una categoría, la Primera RFEF, donde percibe que “hay una competitividad muy grande, porque en la actualidad hay menos diferencia entre unos y otros equipos”.



A mejorar a nivel de resultados ayudará también el apoyo de la afición, a la que define como “un punto más. Nos hace salir más motivados y con su ayuda seguro que todo va a ir mejor”. De ahí que esté convencido de que “este año va a ser muy deseado. Estoy aquí para crecer... y confío en que el Racing también crezca, porque lo primero es el colectivo. Estoy muy ilusionado con esta etapa que voy a empezar ahora”.

Raúl Blanco Daniel Alexandre

Etienne Eto'o: “Necesito estar en un sitio en el que me quieran y sienta ilusión” Ettiene Eto’o encaró la pasada temporada con unas expectativas muy altas gracias a los treinta tantos que había marcado la anterior en el filial del Rayo Vallecano, club al que todavía pertenece. Pero primero en Segunda en el Mirandés –221 minutos jugados en ocho partidos– y posteriormente en Primera RFEF en el Villarreal B –729 minutos en 17 encuentros, en los que anotó dos goles– el curso resultó complicado. Pero el atacante reconoce que es en estos momentos cuando uno más aprende, así que ahora considera ser “mejor jugador y sobre todo mejor persona”.



Ahora llega al Racing, que califica uno de los clubes punteros de la categoría, en busca de “estabilidad. Necesito estar en un sitio donde me quieran, donde yo sienta ilusión por estar”. Al margen de eso, sus primeros días a las órdenes de Javi Vázquez, un preparador al que ya conocía de la pasada campaña cuando el técnico estaba en el Linares -“es un gran entrenador”, estima- le han permitido ver que “hay mucha calidad para hacer grandes cosas”. Y, pese a no haber ganado un partido hasta ahora, “la ilusión sigue intacta”.



Llevar el apellido Eto’o es algo con lo que lleva conviviendo desde pequeño y, a pesar de que al principio le pudo costar más, “ahora es algo que me enorgullece: los años me ha hecho madurar”. Ahora, desde ese punto de partida es desde donde confía en “demostrar quién soy yo, demostrar mi potencial y que las expectativas son buenas”. Y es que, más allá de marcarse una cifra de goles que alcanzar durante el curso, el racinguista explica que “a los delanteros es algo que nos pasa siempre: hay años en los que las cosas van bien y otros no. Pero más que presión es ilusión”.



Es el arma con la que el cuadro verde espera convertir A Malata en un fortín. “Es muy importante hacernos fuertes en casa... así que tampoco hay que volverse locos por no haber ganado en las dos primeras jornadas”, apunta, antes de explicar que “la ilusión es máxima, así que esperemos que vengan los máximos aficionados posibles, que nos apoyen y que vean que estamos implicados en el proyecto en el que estamos”.