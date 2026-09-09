El Racing de Ferrol, cabeza de ratón entre los conjuntos “de abajo”

Azael, en el encuentro ante otro de los recién ascendidos, el Extremadura Alfaquí

El curso para las formaciones de Primera RFEF comenzó ya hace dos semanas. Quince días con dos jornadas que, si bien han dejado unos números con los que trabajar, el camino a recorrer por las 40 formaciones es todavía muy largo.

Unos primeros partidos, eso sí, tras los que se han configurado varios grupos “por arriba” y “por abajo”, cimentando estas primeros días de competición, a la espera unos de continuar con su dinámica y otros, los segundos, de cambiarla conformen pasen los encuentros. Como ya señaló el preparador del Racing Javi Vázquez “las cuentas, en la semana 38”. Casi un embarazo que el Racing quiere acabar lejos de los lugares en los que ha comenzado esta gestación de la campaña 26/27.

Sin embargo, el equipo de la ciudad naval inició esta nueva ruta por la categoría de bronce estatal en estos citados “de abajo”, mientras que su rival en el que será su estreno en una A Malata vistiéndose de gala lo ha hecho en los “de arriba”. El Real Unión de Irun se presenta todavía con el impulso de su ascenso y lo hace no sólo como líder del grupo 1, sino también en esa virtual tabla que agruparía a la cuarentena de formaciones de ambos cuadros.

No hay lugar a dudas en este buen inicio de los vascos que rompen cualquier empate posible con las ocho dianas anotadas en los citados dos duelos ante otro ascendido el CD Coria (4-1) y ante el Unionistas de Salamanca (2-4). Una condición de invicto con pleno de triunfos que comparten con Real Murcia –con seis dianas–, Pontevedra –5–, Villarreal B –4– y Logroñés –4–, que seguirían a los de Irun en esta virtual clasificación conjunta.

Una nómina de formaciones que no saben lo que es perder a los que se unen –ya con empates en sus casilleros– Lugo, Athletic B, Cacereño, Ponferradina y “Cultu” –grupo 1– y Jaén, Atlético Madrileño, Cartagena, Nàstic, Real Madrid Castilla, Huesca y Alcorcón –grupo 2–, este último con dos igualadas.

Otros más enfangados

En el otro lado, por abajo, y en el que asimismo podría estar esta última formación madrileña al no contar con ninguna victoria, se encuentra un Racing que ahora mismo es un tanto cabeza de ratón en esta lista. Los de Vázquez, con un empate y una derrota, no son los peor parados de los conjuntos que todavía no han sumado de tres. De hecho, los de la ciudad naval serían terceros en una nueva tabla agrupada, gracias a su mejor diferencia de goles.

Si bien, las dianas no jugarían a su favor en lo que al listado de equipos más goleadores de este cuadro de abajo se refiere, ya que el Racing sólo suma en su cuenta un tanto positivo, por dos en contra. Aunque todavía los hay con más fango en sus botas, como Ourense, Europa y Teruel que todavía no se han estrenado en este apartado o el propio club ourensano, Avilés, Unionistas, Rayo Majadahonda, Algeciras y Hércules, que tienen un doloroso cero en su casillero de puntos.