A Malata se va vistiendo con su reluciente nueva estructura

Colocación de las celosías en el estadio Daniel Alexandre

A Malata comenzó a vestirse con sus nuevos ropajes en la jornada del miércoles. El estadio ferrolano ya no está completamente desnudo, tras comenzar la colocación de las diferentes estructuras que soportarán la cubierta. El hecho de desplazar y situar cada una de estas múltiples vigas de acero con la correspondiente ayuda de una grúa de grandes dimensiones resulta todo en un espectáculo en si mismo, disfrutando desde el minuto cero del nacimiento de la nueva cubierta