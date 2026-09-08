Primeras mudanzas de la afición del Racing de Ferrol en A Malata

Imagen de los trabajos en el campo ferrolano EMILIO CORTIZAS

Este domingo, día 13, a poco más de una semana del inicio del otoño, el fútbol volverá al estadio de A Malata. Y lo hará con el campo de la ciudad naval “en construcción”, debido a los trabajos que se están realizando en su estructura por el cambio de cubierta y la instalación de una nueva megafonía. Todo ello para convertir a esta infraestructura en un edificio acorde con los tiempos que corren y ofrecer a la afición la mejor experiencia posible.

Debido precisamente a estas labores y al cambio de planes –pasando de una desmantelación y colocación progresiva a una total debido a las malas condiciones de la estructura–, A Malata se presenta a esta estreno liguero “desnuda”. Una circunstancia por la que, tal y como había señalado la entidad y el concello de manera reiterada, se llevará a cabo la reubicación de la afición en función de las tareas a realizarse en la casa verde.

El primero de los movimientos se realizará, precisamente, ya en este duelo del domingo ante el que será el primer rival del Racing en este curso 26/27, el Real Unión de Irun, a las 12.00 horas.

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Para este encuentro, en el que se espera llegue la primera victoria de los de Javi Vázquez, la masa social que tenga su asiento en el sector N de Preferencia –en donde a mediados del pasado mes de julio cayó una de las grúas de la obra– cambiará de forma provisional su ubicación al sector K de esta misma zona, en el que ocupará la misma fila y el mismo asiento. Tribuna y fondos serán, según las previsiones iniciales, los próximos en tener que hacer las maletas.

Desde el club señalan “la ejemplar comprensión, paciencia y compromiso de la afición ante las molestias derivadas de estos trabajos de mejora y lamentan las molestias que estas puedan ocasionar y agradecer su colaboración”. Asimismo, la entidad recuerda que para el acceso al recinto sólo se permite la entrada con paraguas plegables, quedando prohibido cualquier otro formato. Eso sí, parece que para este estreno la meteorología dará una pequeña tregua, con previsión de cielos nublados, pero sin lluvias, según la información de la Aemet.

"Make over" total

Estos trabajos en la colocación de la cubierta se prolongarán, en principio, hasta el próximo mes de diciembre –su inicio comenzó el pasado mayo– y la pasada semana ya comenzó la colocación de la estructura que soportará la nueva y espectacular cubierta verde –y que, cabe recordar, aumentará su voladizo en 2,5 metros–, y que ya se podían ver en las inmediaciones de A Malata.

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En total, serán casi cuatro los millones que se inviertan para el primer gran “make over” que se realiza en las instalaciones municipales, casa del Racing, cuyos aledaños, además, se están poniendo también a punto, con la construcción de una nueva zona de aparcamiento y otros trabajos de humanización de la zona.

Para más información sobre estos cambios, de los que se irá informando jornada a jornada cuando el Racing juegue como local, el club ofrece el correo electrónico abonados@racinclubferrol.com y el número de teléfono 981 32 33 00.