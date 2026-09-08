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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol "tripite" fecha y horario en el derbi ante el Pontevedra

Tras los duelos ante Barakaldo y Lugo, los verdes vuelven a calzarse las botas un sábado más

Redacción Ferrol
08/09/2026 19:25
El Racing, durante el partido contra el Extremadura
El técnico, Javi Vázquez, en el choque ante el Extremadura
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El segundo de los derbis autonómicos para el Racing de Ferrol ya tiene fecha y hora. Un enfrentamiento en el que junto con la formación verde será el Pontevedra el otro protagonista, en el partido programado para la sexta jornada del grupo uno de Primera RFEF. Un duelo que tendrá lugar en A Malata y que se jugará el sábado 3 de octubre a las 16.30 horas.

Un enfrentamiento gallego que seguirá para el conjunto de la ciudad naval al que la semana anterior disputará ante el Lugo, si bien en esa ocasión haciéndolo como visitante, también en sábado y en un horario que será “repetido” por tercera semana consecutiva, ya que asimismo jugará con el Barakaldo a las 16.30.

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