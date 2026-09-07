Racing de Ferrol: después de caer toca levantarse

Los jugadores del Racing, cabizbajos tras terminar el partido contra el Extremadura Alfaquí

Toca levantarse. La derrota encajada frente al Extremadura convierte al Racing en uno de los ocho equipos del grupo 1 de Primera RFEF que aún no conoce la victoria, además de colocarlo, con un solo punto, en la decimocuarta posición. Pero que el campeonato liguero aún no haya completado más que las dos primeras jornadas le da esperanzas de dar la vuelta a esta situación más pronto que tarde. “Estamos en el principio, queda mucho trabajo por hacer y lo mejor aún está por llegar”, asegura el portero racinguista Lucas Díaz.

El desarrollo del partido jugado en el Francisco de la Hera hace al cancerbero recordar que “cuando no eres capaz de ganar, cuando no estás bien, tienes que ser capaz de empatar”. Sin embargo, un fallo individual puntual –en este caso suyo al realizar una mala salida en un córner favorable al club de Almendralejo– condujo al equipo ferrolano a la derrota a pesar de los intentos en los últimos minutos, ya con todos los efectivos ofensivos sobre el terreno de juego.

Fortín

Ahora, además, al Racing le toca jugar dos encuentros en casa de manera consecutiva –este domingo frente al líder, el Real Unión de Irun; la siguiente semana, ante el Barakaldo– y el meta cree que es algo que se debe aprovechar para estrenar su casillero de victorias y, de esa manera, mejorar su situación en la tabla. “Esperemos darle una alegría a nuestra gente jugando en casa”, reflexiona al respecto Lucas Díaz.

Y es que si la presencia de aficionados en el Francisco de la Hera ya se dejó notar –“no nos queremos olvidar de esa gente que se sigue desplazando para vernos jugar”, destaca un meta racinguista, que explica que “es especial verlos tan lejos de nuestra tierra”–, la que se espera en A Malata este domingo es todavía mayor. Será la manera de conducir al conjunto de la ciudad naval a la primera victoria del torneo de la regularidad en la tercera jornada, es decir, todavía muy al principio de la actividad.