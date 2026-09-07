El Real Unión de Irun llegará a A Malata como líder del grupo

El Real Unión, celebrando su victoria sobre el Coria Cedida

Dos victorias, seis puntos, ocho goles a favor y solo tres en contra. Esos son los números con los que el Real Unión de Irun se presentará el domingo en el estadio de A Malata, al que llegará como líder del grupo 1 de Primera RFEF. A pesar de ser un recién ascendido a la categoría, el equipo irundarra es uno de los cuatro que ha ganado sus dos partidos de lo que va de campeonato, lo que confirma que mantiene la buena dinámica que le llevó a dar el salto de categoría el curso anterior al ganar el grupo 2 de Segunda RFEF.

Después de imponerse con más o menos solvencia en su estreno liguero al Coria, el cuadro guipuzcoano demostró su nivel al ganar en el campo de un Unionistas de Salamanca que se adelantó en el marcador. “Pero, tras el gol, el equipo no se ha descompuesto”, destacó el entrenador del Real Unión de Irun Ramsés Gil sobre esta circunstancia, añadiendo que “hemos tenido ese acierto en las áreas tan importante”. De hecho, el empate llegó gracias al tanto del exracinguista Azkune.

Presión

A partir de de ahí, y después de que rival se quedase en inferioridad numérica, el preparador señaló que “hemos estado acertados en la presión en bloque alto y en la intensidad defensiva”. El resultado final fue un 2-4 que mantiene a la escuadra irundarra en la primera plaza de la clasificación, algo que confirma que quiere sellar la permanencia de la manera más cómoda que le sea posible.

Así que, de cara al partido de este domingo, la formación amarilla tratará de hacer valer este buen momento antes las dudas que ofrece el Racing, que no ha sido capaz de ganar en las dos primeras jornadas del torneo liguero.