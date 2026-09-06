Javi Vázquez, técnico del Racing de Ferrol: "Estamos jodidos, es una realidad"

Vázquez espera que la balanza comience a inclinarse a su favor Alfaquí

No pudo ser más claro Javi Vázquez tras el duro varapalo sufrido en Almendralejo con la derrota de los suyos por la mínima. “Estamos jodidos, es una realidad. Jodidos. Es un día jodido”, confesaba visiblemente tocado el preparador, “volver a perder un punto, en este caso, en una acción a balón parado en un partido en el que creo que en la segunda parte no entramos bien. O al menos no estuvimos igual que en la primera”.

El técnico racinguista, que con sus cambios buscó darle más mordiente a su formación y conseguir, al menos, ese punto, señaló asimismo que su equipo “está lejos de lo que sueño con tener. El nivel del equipo, desde que hemos empezado, lo que pienso como entrenador, está lejos. Todos los años me pasa lo mismo, para eso están los procesos. Uno se hace entrenador para esto, para estar sobre todo en las duras”.

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Una situación inicial un tanto complicada tras la que el preparador deja entrar un poco de luz, afrontando una nueva semana “para seguir mejorando y acercarnos a lo que sueño como entrenador”. Un anhelo del que se vieron chispazos en la primera parte ante el Extremadura, que no cuajaron principalmente, como bien apuntó Vázquez “porque nos falta generar más ocasiones de peligro, más ritmo de balón, que lleguemos con más gente al área”, además de, cuando llegan esas “duras”, como en la segunda parte, “estar más estables”.

Y es que en un “partido de empate”, como lo definió el preparador -“tuvimos alguna que otra un poquito más clara, pero sin llegar a ser la cuantía con la que sueño. Y ellos, las poquísimas que han tenido nos volvemos a llevar un buen chasco”–.

En una Primera RFEF que se presenta apretada, el entrenador también espera que “esa balanza vaya un poquito más hacia nuestro favor”, tras dos duelos en la que “ha caído en contra”. El preparador intenta sacar algo bueno de estas dos primeras jornadas discretas, al señalar que “quizás estos trastazos te vienen bien para rápido coger el bastón e ir hacia donde quieres. Todavía tenemos tiempo. Las cuentas, en la semana 38".