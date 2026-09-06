El Racing de Ferrol no encuentra el camino (1-0)

El Racing, decepcionado tras el partido contra el Extremadura Alfaquí

Se le resiste la victoria al Racing. La derrota encajada ante el Extremadura no sólo no estrena el casillero de triunfos del equipo ferrolano en el campeonato, sino que inaugura el de pérdidas. Fue el resultado de un encuentro en el que en realidad no hubo demasiada diferencia entre ninguno de los contendientes, pero en el que los tres puntos se fueron para la escuadra local gracias a un tanto surgido de un error del portero racinguista en la salida de una acción a balón parado. Así que el cuadro verde tendrá que espera al efecto de A Malata para estrenar su cuenta de éxitos.

Tras el impetuoso arranque local, incluidas un par de llegadas sin demasiado peligro, poco a poco el equipo ferrolano se fue asentando sobre el terreno de juego. Y así, entre el control en el centro del campo y las llegadas de los laterales por las bandas, fueron llegando sus opciones –la más clara una en la que Migue Leal llegó a la línea de fondo por la derecha para que su pase al otro costado fuese remachado de manera defectuosa por Álvaro Ramón–. Esta acción, de todas formas, avisó de que el Racing no había ido de paseo.

Que el Racing tuviese el partido más o menos controlado, sin embargo, no impidió que el Extremadura también tuviese sus momentos de generar peligro. Sobre todo a balón parado –forma en la que llegó un cabezazo de Sergi Molina que se fue ligeramente desviado– fue como más inquietó la formación local que, sin embargo, apenas fue capaz de dominar de manera clara. Por contra, el cuadro verde manejaba la pelota con criterio y no le costaba demasiado para llegar a la portería contraria, como pasó con un disparo de Esquerdo.

El mayor susto para el conjunto de la ciudad naval llegó al filo del descanso con una acción en la que Fabio González, que ya había sido amonestado, cometió una falta que el Extremadura señaló que era susceptible de ser considerada como tarjeta, por lo que solicitó la revisión videográfica. Y, aunque el Racing se salvó entonces, igual que en dos acciones posteriores casi consecutivas a balón parado, el choque llegó al descanso con preocupación para la escuadra visitante por lo que podía pasar cuando el encuentro se abriese más.

Susto

También con susto empezó la segunda parte, en este caso el protagonizado por Kike Márquez que, tras una brillante acción individual, marcó un gol... pero que fue anulado porque se había acomodado la pelota con la mano. Pero, lejos de que esta acción le hiciese ponerse nervioso, el equipo ferrolano respondió con una de Buján cuyo tiro desde fuera del área se estrelló en el palo. Fue la confirmación que el partido comenzaba a abrirse, con los dos equipos buscando el gol de una manera más clara de lo que habían hecho antes.

En este nuevo decorado, el cuadro local fue el que empujó más en busca de la victoria. Su impulso, sin embargo, no se tradujo en mucho más que en acciones a balón parado que no supusieron demasiado peligro... hasta que al final un saque de esquina botado desde la banda izquierda encontró el remate en el segundo palo de Rodri Escudero (1-0) –aprovechándose de la mala salida del portero Lucas Díaz–, lo que daba paso a otro encuentro.

Este empezó con los cambios realizados por el Racing para darle un cariz más ofensivo al once que estaba sobre el terreno de juego. Las entradas de Raúl Blanco y Eto’o convirtieron el tramo final del partido en un ataque constante de la escuadra visitante en busca del gol. Y, a pesar de que hubo ocasiones más o menos claras para marcar, ninguna llegó a buen puerto y el cuadro verde se va con una derrota que lo obliga a mejorar de cara a los siguientes compromisos.