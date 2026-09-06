El Racing de Ferrol, a por la primera

Arroyo marcó el primer gol racinguista del campeonato Alfaquí

Solo unos minutos separaron al Racing de alcanzar frente el Arenas de Getxo su primera victoria en el grupo 1 de Primera RFEF. Pero ya que no pudo ganar la semana pasada en el estreno liguero, lo que quiere es hacerlo en el partido que lo enfrenta al Extremadura este domingo –18.15 horas, Francisco de la Hera–. Será la manera de estrenar su casillero de triunfos del campeonato y, de esta manera, empezar a situarse en los puestos en los que quiere estar al final de la liga regular para acabar luchando por el ascenso a Segunda División.

El equipo ferrolano se presenta a este partido con la intención de corregir los errores que cometió en el anterior, los que le hicieron quedarse a última hora sin la victoria que ya rozaba. Y también con la idea de empezar a mostrar lo que quiere ser esta campaña, una escuadra dominante, que quiere que pasen muchas cosas durante los noventa minutos del encuentro y que no desea que los rivales lo someten a lo largo de encuentro. Son las características que el entrenador Javi Vázquez quiere implantar en el quehacer de su equipo.

Plantilla

Una vez completada la plantilla con la que va a hacer frente al campeonato, el Racing ya sabe qué 22 futbolistas, además de los que se sumen ocasionalmente del Somozas, serán los encargados de que el cuadro verde esté entre los mejores del grupo 1. Solo Álvaro Juan y Ropero, aún en proceso de recuperación de las lesiones que sufre, son bajas para este partido, mientras que David Osei se une para sumar potencial en las bandas del centro del campo.

Con todos estos ingredientes, el conjunto de la ciudad naval se enfrentará a un rival que es un recién ascendido a la categoría, pero que mantiene el bloque de la temporada pasada y tiene una plantilla llamada a estar en una zona cómoda. Pero lo que intentará es estrenar su casillero de victorias en el campeonato.