Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Tenemos claro lo que queremos ser, hay que poner el foco en nosotros”

Imagen del partido del Racing contra el Arenas de Getxo Alfaquí

“Que esto nos sirva para ser un poco mejores”. Con esta frase, el entrenador del Racing, Javi Vázquez, revela que se ha pasado toda la semana corrigiendo aspectos del partido contra el Arenas de Getxo que había que cambiar. “Más que en el gol, he pensado en todo lo que no hicimos bien durante la segunda parte”, recuerda antes de apuntar que “no hemos dejado de trabajar la gestión de los últimos minutos de los partidos”.

El preparador madrileño se sigue achacando “no tener más capacidad de solventar que el rival fuese a pares todo el rato para así no tener que defender tanto tiempo. Pudimos hacer las cosas mucho mejor”. De todas formas, Javi Vázquez exclama que “tenemos claro lo que queremos ser”. Así que, dentro del propósito de intentar aprender rápido, recuerda que “una de nuestras señas de identidad va a ser querer tener el balón. Y en el tramo final del partido, si vamos por delante, tenemos que tener personalidad para saber competir con balón, someter al rival y tratar de marcar el segundo gol”.

Rival

Eso es lo que el cuadro verde espera demostrar en el partido contra el Extremadura, un rival que el entrenador racinguista califica como “muy buen equipo, que con balón tiene mucha riqueza, porque es vertical, dinámico sobre todo por dentro; y defensivamente es un conjunto compacto, sólido, agresivo”. De ahí que, a pesar de ser un recién ascendido, ha realizado fichajes de nivel y mantiene el bloque.

Precisamente, con respecto a las últimas incorporaciones realizadas por el Racing, su preparador se declara “muy contento con la plantilla que tenemos; era lo que buscábamos”.