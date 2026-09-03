El Racing de Ferrol y el partido que nunca existió

Carlos Mouriz, exdirector general de la entidad, esperando aquel 26 de febrero, junto con representantes de la prensa local Emilio Cortizas

El último enfrentamiento entre Racing de Ferrol y Extremadura (por aquel entonces Unión Deportiva) fue uno que nunca llegó a jugarse, pero que ganaron los verdes por 3-0. El partido que el domingo a las 16:15 horas disputarán estas dos formaciones –con la extremeña ahora con el apellido de Club Deportivo– en Almendralejo será el reencuentro de dos viejos conocidos con mucho que contarse.

El conjunto anfitrión renació por segunda vez tras esa temporada 2021/22 –la primera fue en 2007 tras la ­desaparición del CF– en la que tocó fondo y “rebotó” de una manera espectacular de la mano de Daniel Tafur. De hecho, la última estocada en la muerte de la Unión Deportiva fue, precisamente, esa incomparecencia protagonizada por la escuadra pacense en aquel 26 de febrero de 2022 –la segunda de los de Badajoz tras la protagonizada en noviembre ante el Deportivo–.

En una A Malata vacía, en una campaña de mascarillas y coronavirus, no hubo partido, a pesar de la espera del propio equipo verde, de los colegiados y de la prensa. No hubo comunicación oficial, pero la ausencia del Extremadura era sabida, y finalmente confirmada –muchos de los jugadores de la plantilla estaban en huelga por los impagos–.

El “déjà vu” de Marquez

Tras ese partido que no fue, el Extremadura UD fue expulsado de la competición, quedándose el grupo con 19 formaciones. No tuvo ocasión el Racing de Cristóbal Parralo de tomarse la revancha por el 1-0 con el que se impusieron los de Manuel Mosquera en la primera vuelta en el encuentro disputado en el Francisco de la Hera.

El mismo campo en el que, el domingo, más de cuatro años después, volverán a reencontrarse. Y lo harán también con, precisamente, su verdugo –y casualmente exracinguista– de aquel entonces y el único nombre que repite en las filas de los de Badajoz, Kike Marquez.

Suyo fue el gol que llevó a la derrota a los verdes y en pocas horas el gaditano tendrá un “déjà vu”, a la espera de que la historia no se repita en su totalidad. En estos cuatro años, con el Racing subiendo a Segunda y regresando a Primera RFEF, el camino de su rival en esta segunda jornada del campeonato liguero es el de, casi, un guion de cine si los de Almendralejo fuesen estadounidenses.

Desde aquella despedida invisible en A Malata, la desaparición de la UD y el nacimiento del CD, el Extremadura ha encadenado cuatro ascensos en cuatro temporadas. El último como campeón del grupo 4 de Segunda RFEF y en el que, además, tuvieron parte de “culpa” otros dos exracinguistas.

Un Pinchi –que aterrizó en marzo de este año en el Francisco de la Hera– y que ya no forma en las filas pacenses, y un Róber Correa que sí que continúa –tras su llegada en noviembre de 2025– en las filas de este meteórico equipo. Una trayectoria que, de momento, se vio frenada en la primera jornada por la UD Logroñés en Las Gaunas, otro de los ascendidos a la categoría de bronce nacional. Si bien, el del domingo será el primer partido de los pacenses en casa, por lo que, sin duda, el Racing no se volverá a encontrar a un rival invisible.