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Racing de Ferrol

Raúl Blanco completa la plantilla del Racing de Ferrol traspasado por el Casa Pía portugués

El futbolista de Moaña vuelve al club verde, del que ya formó parte hace dos temporadas

Juan Quijano
Juan Quijano
02/09/2026 02:26
´Raúl Blanco, en su anterior etapa en el Racing
´Raúl Blanco, en su anterior etapa en el Racing
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Al límite del cierre del mercado de incorporación de jugadores, el Racing completó su plantilla de la temporada 26/27 al cerrar el traspaso del atacante Raúl Blanco, que llega traspasado por el Casa Pía portugués.

Raúl Blanco, nacido en Moaña hace 25 años, es un futbolista de carácter ofensivo que ya estuvo en el club verde hace dos campañas. Formado en las categorías inferiores del Celta, debutó en Segunda B con el filial celeste antes de pasar por el Arenteiro y regresar al cuadro vigués, donde se consolidó como uno de los destacados del Celta Fortuna.

Este buen papel a las órdenes de Claudio Giráldez le valió para fichar por el Casa Pía portugués, de la máxima categoría de su país. En el mercado invernal del curso 24/25 fue cedido al Racing, de Segunda, y tras no poder eludir el descenso regresó al conjunto luso, que esta vez lo mandó prestado al Alcorcón, donde acumuló 1.833 minutos repartido en treinta duelos.

Blanco vuelve al Racing con más experiencia y tras completar una nueva temporada en la categoría de bronce. Técnico, hábil con el balón y con capacidad para desenvolverse en todas las posiciones de ataque -tanto de mediapunta como en cualquiera de las bandas-, su capacidad para asociarse le hace crear peligro con facilidad.

La incorporación de Raúl Blanco dota al Racing de un futbolista que ya conoce el club y que se encuentra en un punto más maduro de su carrera, futbolística. De ahí que su objetivo sea el de seguir creciendo individual y colectivamente.

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