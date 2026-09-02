Álex Vázquez, director de fútbol del Racing de Ferrol: "Es una plantilla de la que creo que nos vamos a sentir orgullosos"

Vázquez comentó algunos de los pormenores de la confección del equipo Emilio Cortizas

A poco más de diez minutos para el cierre del mercado de fichajes, el Racing, con la agónica llegada de Raúl Blanco de nuevo a A Malata, puso el broche a su ilusionante plantilla para este año. Un trabajo que el director de fútbol Álex Vázquez quiso agradecer a todo el equipo verde y que, en su cara y en su voz, se transmitía la satisfacción por una tarea bien hecha.

“Estoy muy contento con la plantilla hecha. Es una plantilla de la que creo que nos vamos a sentir orgullosos, por lo menos esa es la intención”, sentenciaba el dirigente. La confección de este grupo, a diferencia de lo sucedido el pasado año, ha sido un trabajo en conjunto con el nuevo entrenador, Javi Vázquez. lo que junto con la creación de la nueva filialidad con la UD Somozas abre una nueva puerta en la casa verde por la que, de inicio, parece que entra más luz y más aire.

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Y todo ello, a pesar de encontrarse con un mercado, como él mismo apuntó “caro. Cada vez se paga más en el extranjero y eso implica que aquí también. Con mucha competencia, porque en Primera RFEF hay muchísimos proyectos con objetivos ambiciosos, fuertes y con capacidad a nivel económico. La competencia es feroz y eso te lleva a tener que hacer lo que no se debe hacer, que es sobrepagar”, sentenciaba. En este tanque de tiburones tuvo y tiene que nadar un Racing que, sobre la bocina, incorporó al citado Blanco y, poco antes, a Eto’o, los últimos habitantes de la casa verde.

1. Blanco y Eto’o, los últimos en entrar

“Con Etienne se aceleró todo bastante en los últimos tres días. Si bien es cierto que por momentos pensábamos que no se podía hacer”, confesaba Vázquez, “al final el chico ha puesto muchísima predisposición para venir y ha querido estar aquí”. El director de fútbol alabó las cualidades de un nuevo atacante verde que “tiene muchísimo potencial. Creo que todavía no ha explotado y lo que buscamos es que lo haga aquí”.

La llegada del mallorquín encaja, como apunta Vázquez “con la idea que teníamos con respecto a esa posición”. Mientas, el regreso de Blanco se torció un tanto en el último momento, pero finalmente volverá a estar en A Malata. “Nos ha costado mucho y él ha puesto muchísimo de su parte, ha hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí y hay que agradecérselo”, relata, señalando las ganas que tiene el de Moaña de una segunda etapa en Ferrol “en la que resarcirse. Quiere estar aquí”.

2. Las cuentas de los goles

La llegada de Eto’o refuerza esas posiciones ofensivas en las que, haciendo los cálculos con datos del pasado año, los resultados son más bien escasos. Una circunstancias que no preocupa a Vázquez. “Claro, si hacen los mismos goles que hicieron el año anterior, pues estamos fastidiados”, confesaba, “pero es que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros”.

El director de fútbol racinguista se pone su traje de jugador, con A Malata como casino, y apuesta. “La clave es ver el potencial que tienen los futbolistas, cómo creemos que se van a adaptar, al modelo de juego y al final el gol es un bien común. Que alguien haga goles depende de que otras muchas cosas se hagan bien”, analizaba, “creemos que todos pueden mejorar sus cifras y además son perfiles que si no están acertados, aportan muchísimas otras cosas importantes”. Vázquez recordaba asimismo las cifras de jugadores del pasado año en el que “a priori teníamos mucho más gol y resultó no ser así”.

3.Todos doblan, menos la derecha

Y con 22 nombres salidos de la mesa de operaciones, la única “herida” que puede seguir abierta es la posible llegada, en caso de hacer falta, de un lateral derecho –con Migue Leal como único habitante en esta zona–. Si bien Vázquez se mostró tajante a este respecto.

“Es otra intención. Pero al final creemos que tenemos cuatro centrales de mucho nivel, que en las posiciones de atrás siempre hay menos rotaciones y que hay futbolistas que se adaptan también a esa posición, porque lo han hecho en años anteriores”, analizaba el dirigente, “por gestión y por tener a todo el mundo enchufado, hemos optado por eso. Hace ya tiempo que teníamos claro que no íbamos a doblar esa posición”.

4. Salidas, renovaciones y pilares

Contento con los nombres que han llegado a una también renovada, o al menos en proceso, A Malata, lógicamente lo que queda ahora es que “tenemos que hacer que todo funcione. pero tengo la sensación de que puede ir bien y que podemos tener un buen año para disfrutar”. Y en sala de máquinas de este nuevo buque estarán los retornados Bernal y David Castro, cuya vuelta era una de las ideas más claras en la confección del equipo.

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“Son situaciones que llevábamos cocinando hace tiempo. Con una renovación tan amplia, necesitamos gente que tenga cierto arraigo a esto, establecer un núcleo duro que ayude a los que vienen”, señalaba Vázquez. Y si en la casa verde, estos nombres estaban claros, también lo estaban las continuidades de los que lo han hecho, especialmente de “dos fuertes que habían rendido por encima del resto y tuvimos la suerte de que en fechas tempranas aceptasen continuar –Fabio y Álvaro Ramón–”, mientras que las salidas “son las que considerábamos que teníamos que hacer”.

5. Confiar en el proceso

Los 22 de “Los Vázquez” –Álex y Javi– se adecuan a lo que ambos, a lo que cuerpo técnico y directiva querían, y ahora, tras darse la salida, queda la carrera. “Estoy contento porque hemos sido muy fieles a la idea que nos habíamos marcado. hemos dotado al equipo de mucha variedad, tenemos perfiles con más hambre, perfiles más físicos, con más energía y mucha polivalencia”, sentenciaba el ourensano.

Ahora queda que la afición pueda ver el crecimiento de este grupo y “estoy convencido de que vamos a disfrutar del proceso. La gente tiene que venir a sentirse identificada, darles motivos para que se ilusione, que vea que su equipo está vivo, que defiende el proyecto como se tiene que hacer. Después, el hecho de quedar primero, segundo o tercero, depende de muchas cosas”.