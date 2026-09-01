El Racing de Ferrol, ante las últimas horas para encontrar un delantero

Imagen del partido del Racing contra el Arenas de Getxo Alfaquí

Hasta las 23.59 horas de este martes está abierto el plazo de incorporación de jugadores a las plantillas de los equipos de Primera RFEF –igual que para los de Primera y Segunda División–. Es el plazo que tiene el Racing para incorporar a su plantilla un delantero de referencia –perfil que busca desde hace varias semanas– o, si no, algún jugador que complete los veinte que forman en la actualidad la plantilla racinguista, aunque con la posibilidad de recurrir a algún jugador del Somozas por su condición de filial racinguista.

A pesar de que el campeonato liguero del grupo 1 de la categoría de bronce ya ha completado su primera jornada regular, los clubes pueden reforzarse con jugadores de la misma o de otras categorías de España. Es lo que buscó la entidad de la ciudad naval con jugadores como Mingo, Jorge Delgado u Obolskii que, sin embargo, fueron encontrando destino en otros clubes, por lo que el club de la ciudad naval ha tenido que recurrir a otros mercados para intentar incorporar un atacante para que forme parte de la plantilla de la temporada 26/27l.

Libres

Sin embargo, cabe recordar que los clubes podrán firmar a cualquier jugador que se encuentre libre en estos momentos. Es lo que hizo la temporada pasada, por ejemplo, con las incorporaciones de Chema Rodríguez o Tejera, futbolistas que llegaron con el plazo de fichajes ya cumplido.

Así que la última jornada del mercado será frenética de cara a que el cuadro verde consiga lo que está buscando desde hace varias semanas para fortalecer su plantilla.