David Osei se une al Racing de Ferrol para jugar sobre todo en el Somozas

David Osei, durante el partido de pretemporada contra el Coruxo Jorge Meis

Tras casi un mes trabajando con la plantilla racinguista, el ghanés David Akwesi Osei ha convencido a los responsables para pasar a formar parte de su proyecto, aunque continuará su evolución en las filas del Somozas. Entre los entrenamientos que realizó y los partidos amistosos que disputó, el exterior de 21 años de edad ha demostrado tener las condiciones y proyección necesaria para formar parte del club verde y combinar su labor con el verdiblanco.

La velocidad, capacidad de desborde y fortaleza en el uno contra uno son las condiciones de David Osei, que generalmente juega en posiciones de banda –aunque puede hacerlo en otras más centradas–, han convencido al Racing. De esta manera, la entidad añade a su estructura a un futbolista joven –lo que le da margen de crecimiento– y capacidad de desequilibrio para ayudar a los grupos en los que estará.

Trayectoria

Formado en España desde pequeño, David Osei pasó por La Moraleja antes de incorporarse a la disciplina del Leganés, club en el que completó su formación. De hecho, con el filial del club ‘pepinero’ jugó la temporada pasada un total de 1.102 minutos repartidos en quince partidos –de los que fue titular en diez ocasiones–, en los que anotó un total de cinco goles y vio cinco tarjetas amarillas.

La trayectoria de David Osei también incluye un paso por la República Checa, en concreto en el Artis Brno. Allí estuvo desde el mes de enero de este año en calidad de cedido por la entidad madrileña. Ahora, todavía en edad sub 23, David Osei se incorpora al Racing para continuar su progresión y acumular experiencia en categorías como es la Primera RFEF.