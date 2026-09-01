A Malata... casi desnuda

Imagen de la situación actual del estadio de A Malata EMILIO CORTIZAS

A Malata ya está casi desnuda –solo falta por quitar un paño en Preferencia–. Una vez retirada la cubierta del fondo norte, el recinto ya está preparado para recibir su nuevo “ropaje”, el que evitará que los aficionados se mojen en los partidos que el Racing juegue como local –los dos primeros, los días 13 y 19 de septiembre–.

Será en los próximos días cuando se empiece la colocación de la nueva cubierta, empezando por la zona de Preferencia, siguiendo por la Tribuna y terminando por los fondos para que, una vez concluya la obra –el plazo de ejecución acaba a finales de año–, el estadio luzca espectacular y favorezca la presencia de los aficionados verdes.