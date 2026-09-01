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Racing de Ferrol

A Malata... casi desnuda

El estadio de la ciudad naval ya tiene la cubierta casi totalmente retirada a la espera de que se empiece a colocar la nueva estructura

Juan Quijano
Juan Quijano
01/09/2026 22:34
Cubierta campo de A Malata
Imagen de la situación actual del estadio de A Malata
EMILIO CORTIZAS
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A Malata ya está casi desnuda –solo falta por quitar un paño en Preferencia–. Una vez retirada la cubierta del fondo norte, el recinto ya está preparado para recibir su nuevo “ropaje”, el que evitará que los aficionados se mojen en los partidos que el Racing juegue como local –los dos primeros, los días 13 y 19 de septiembre–.

Será en los próximos días cuando se empiece la colocación de la nueva cubierta, empezando por la zona de Preferencia, siguiendo por la Tribuna y terminando por los fondos para que, una vez concluya la obra –el plazo de ejecución acaba a finales de año–, el estadio luzca espectacular y favorezca la presencia de los aficionados verdes.

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