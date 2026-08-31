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Racing de Ferrol

Los veteranos del Racing de Ferrol inician el curso con el título de la Supercopa

El cuadro verde derrotó al Carral Veteranos por 4-1 en la final celebrada en el Municipal de Gallamonde, en Miño

Juan Quijano
Juan Quijano
31/08/2026 21:28
La plantilla del Racing de veteranos, con el trofeo
La plantilla del Racing de veteranos, con el trofeo
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El equipo de veteranos del Racing ya tiene un título antes de que dé comienzo el campeonato liguero del grupo A Coruña-Ferrol de División de Honor. El cuadro verde, campeón la temporada pasada el torneo de la regularidad, ganó por 4-1 al Carral de veteranos, vencedor de la cita copera de este ámbito territorial, en la duodécima edición de la Supercopa. Este encuentro se disputó en el Municipal de Gallamonde, en la localidad de Miño.

El cuadro verde fue el claro dominador de un envite en el que demostró su efectividad de cara a la portería contraria. Así, además de marcar un gol antes de llegar al descanso, la escuadra de la ciudad naval marcó dos tantos más en los primeros minutos de la segunda parte, para dejar el choque visto para sentencia. A pesar de que el Carral redujo distancias al poco, el Racing marcó otra diana más que terminó de dar forma al marcador del enfrentamiento.

Este resultado permite el Racing añadir un nuevo trofeo a su palmarés y refrenda el compromiso que tiene este grupo de jugadores.

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