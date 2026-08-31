El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su primer partido del campeonato como local

Imagen del partido del Racing contra el Arenas de Getxo Alfaquí

A las 12.00 horas del domingo 13 de septiembre jugará el Racing su primer partido como local del presente campeonato.

El Real Unión de Irun será el rival al que se enfrente el cuadro verde en un partido en el que el estadio de A Malata todavía estará sin la cubierta, lo que puede complicar las cosas en caso de que llueva.

La siguiente semana, el equipo ferrolano volverá a jugar en casa, en este caso contra el Barakaldo en encuentro de la cuarta jornada del campeonato liguero. Este choque tendrá lugar a partir de las 16.30 horas del sábado 19 del mes de septiembre.