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Racing de Ferrol

A la venta las entradas para ver el partido que el cuadro verde jugará ante el Extremadura

El club de Almendralejo gestiona el despacho de las localidades a través de su página web

Juan Quijano
Juan Quijano
31/08/2026 19:42
La afición racinguista se mantiene fiel juntto a su equipo
Jorge Meis
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El Club Deportivo Extremadura es, a través de la plataforma de venta habilitada en su página oficial, el encargado de vender las entradas para que los aficionados racinguistas puedan presenciar, desde la grada del estadio Francisco de la Hera destinada al equipo visitante, el partido que este domingo enfrenta al equipo ferrolano con el Extremadura con motivo de la segunda jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF.

Las localidades, que tienen un precio de quince euros y de siete para niños de entre 6 y 13 años –los menores de esas edad podrán acceder al recinto de manera gratuita sin necesidad de adquirir billete–, ya están a la venta desde ayer en la web la entidad de Almedralejo

Por ahora, ya hay colectivos racinguistas –por ejemplo, la peña de Cadi Cadi– que han anunciado su intención de esta presentes en el encuentro para que el Racing no esté solo. 

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