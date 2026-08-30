El punto del Racing de Ferrol va ganando valor poco a poco

Arroyo fue el autordel primer gol liguero del equipo ferrolamp Alfaquí

Pese a la decepción inicial de quedarse sin los tres puntos tras encajar un gol en el último minuto del tiempo reglamentario, con el paso del tiempo la plantilla racinguista da valor al sumado en Fadura contra el Arenas de Getxo. “Al menos es un puntito”, explica el defensa Monjonell, que recuerda la igualdad que caracteriza la categoría y señala la dificultad de jugar fuera de casa el primer partido del campeonato.

“Pero las sensaciones son buenas y el punto fuera de casa siempre viene bien”, destaca el primer goleador del campeonato, Roberto Arroyo. Porque, a pesar de que el resultado registrado en este encuentro sea más o menos justo, el hecho de no perder en el estreno liguero da confianza de cara a la segunda jornada del campeonato, en la que el cuadro verde visitará al Extremadura. Se trata de uno de los recién ascendidos a la categoría de bronce pero que, de todas maneras, promete plantear dificultades a la escuadra de la ciudad naval.

Respaldo

Además del resultado, lo otro que destacaron los futbolistas del Racing del partido jugado ante el Arenas de Getxo fue el apoyo brindado por la afición racinguista. “Ha sido tremendo, nunca me lo habría imaginado”, reconoció un sorprendido Arroyo. Su compañero Monjonell, mientras, apunta que la parroquia racinguista presente en Fadura “ha estado excelente, hemos notado su calor”. Por eso, de cara al próximo compromiso, el que lo enfrentará al Extremadura en el Francisco de la Hera, espera que vuelvan a estar presentes para ayudar a la escuadra verde en un partido “muy difícil”.

El resultado cosechado por el Racing en el campo de Fadura le hace estar en la zona media de la clasificación. Así que el conjunto de la ciudad naval espera permanecer en una zona cómoda para, a partir de ahí, empezar a escalar y situarse en los primeros puestos de la clasificación a medida que avance el campeonato.