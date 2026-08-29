Álvaro Ramón, durante un partido de pretemporada Jorge Meis

¡Que empiece la función! El campeonato 26/27 de Primera RFEF comienza para el Racing con el partido que lo enfrenta al Arenas de Getxo este sábado –18.30 horas, Fadura– y el equipo ferrolano lo encara con la intención de que sea muy diferente al pasado. Porque entonces, después de iniciar el torneo regular con la esperanza de luchar por el retorno al fútbol profesional e irse descabalgando poco a poco del objetivo, ahora se presenta con una ilusión renovada para estar lo más arriba posible en la clasificación del grupo 1 y pelear hasta el final por dar el salto a la categoría de plata.

Será el estreno de Javi Vázquez al frente del Racing. El encargado de comandar la nave racinguista esta temporada dirigirá por primera vez al equipo ferrolano en partido oficial. Y, a pesar de que durante la pretemporada ya haya dado muestras de lo que quiere que sea su equipo en términos de intensidad, ahora lo va a hacer en un partido “de verdad”, en el que se se ponen en juego, por primera vez en la temporada, tres puntos. Así que, a pesar de que sea solo el debut del torneo regular, el cuadro verde espera empezar a dejar ver lo que puede hacer este ejercicio a los mandos de este entrenador.

La tarde también será la del estreno de la nueva plantilla que el Racing tiene para esta temporada. A la espera de la llegada de un delantero de referencia que ocupe la demarcación que aún no está completamente ocupada, los nueve futbolistas que siguen de la temporada pasada y los once que se han incorporado para esta campaña comenzarán a dejar ver cómo se mezclan sobre el terreno de juego. Será la manera de empezar a percibir lo que va a ser el cuadro verde en esta edición de la categoría de bronce nacional.

Potencial

Enfrente del Racing estará en esta ocasión un Arenas Gexto totalmente diferente al que hace un curso, cuando era un recién ascendido, tenía su objetivo en una permanencia que aseguró con semanas de antelación para acabar en la zona media de la tabla, un puesto y tres puntos por encima de su adversario de esta tarde. Ahora, con solo dos futbolistas en su plantilla de la temporada, su intención sigue siendo la de salvar la categoría de la manera más cómoda que sea posible

Lo que no cambiará es que el Racing volverá a estar acompañado por una afición que se mantiene fiel... y viajera.