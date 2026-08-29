Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “En la segunda parte nos ha faltado tener poso”

Javi Vázquez, dando instrucciones a Fabio González Alfaquí

“La sensación es agridulce”, reconoció el entrenador Javi Vázquez después de que el Racing que dirige se quedase sin los tres puntos que estaba muy cerca de sumar por culpa de un gol del Arenas de Getxo cuando el tiempo reglamentario estaba a punto de cumplirse. “Es jodido, porque veníamos con mucha ilusión y muchas ganas y soñábamos con llevarnos la victoria”, explicó el preparador.

Sin embargo, Vázquez apostó por “no ser excesivamente partidista en cuanto al resultado: si hubiésemos ganado 0-1 se hablaría de que hemos competido muy bien y que ellos prácticamente no nos han generado ocasiones de peligro”. Por eso, su mensaje a la plantilla es que “tenemos que aprender y, si tenemos más partidos como ha sido este en la segunda parte, tenemos que tener más poso, más posesión de balón. Por eso, el partido se me estaba quedando corto en relación a lo que queríamos ser”.

Valoración

De ahí que Javi Vázquez piense que “aunque el gol puede hacer que lo veamos peor por haberlo tenido tan cerca, a mí me gusta mirar la parte positiva. Tenemos que poner el foco en esa acción y en saber que, si estás todo el rato defendiendo, se puede acabar dando una situación como la que nos ha llevado a encajar cuando el partido estaba a punto de finalizar”. Así que Javi Vázquez insiste en que “defendimos muy bien... pero si estás tanto tiempo defendiendo se puede dar un momento como el que al final nos ha costado el gol”.

De ahí que insistiese de que “en la segunda parte hemos podido dar una mejor versión con balón... y matar el partido, que es algo fundamental en una categoría como esta”.