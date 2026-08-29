Al Racing de Ferrol se le escapa un punto al final (1-1)

Buján conduce la pelota ante dos rival Alfaquí

Ni una victoria iba a encarrilar el ascenso a Segunda del Racing ni una derrota haría saltar las alarmas. Pero el empate con el que saldó su estreno liguero, el que lo enfrentó al Arenas de Getxo en el campo de Fadura, le deja al equipo ferrolano un mal sabor de boca porque llegó cuando parecía que se a iba a llevar los tres puntos. Sin embargo, un despiste permitió a su rival conseguir la igualada y dejar al cuadro verde sin los tres puntos. Al menos, lo visto sobre el encuentro demuestra que tiene argumentos para luchar por algo importante.

Poco a poco la igualdad que se vio en los primeros minutos derivó en las primeras ocasiones para marcar –en el caso del Racing, sobre todo a través de las acciones a balón parado, que acabaron siendo un filón para sus intereses–. De todas maneras, el encuentro discurrió de un área a otra con tanta intensidad como falta de precisión, así que la impresión era que el marcador sólo se podía mover por un error, una acción puntual o una jugada de estrategia. Así que los dos contendientes se pusieron manos a la obra en esa busca.

Y el “tesoro” llegó a favor de la escuadra de la ciudad naval cuando se llevaban veinte minutos de juego. Fue tras una conducción de Dani Ojeda desde la izquierda que, tras el toque de un futbolista local, dejó la pelota suelta a pies de Arroyo delante del portero contrario, al que batió con un tiro raso. Fue el tanto que ponía por delante a la escuadra de la ciudad naval y que, teniendo en cuenta la manera en la que se estaba desarrollando el encuentro, podía resultar fundamental para lograr su primera victoria.

Con el paso de los minutos, el Arenas trató de estirarse para jugar más cerca de la portería racinguista. Y eso provocó que dejase unos espacios que el cuadro verde estuvo a punto de aprovechar –Dani Ojeda casi convirtió el segundo tanto para el cuadro visitante a través de una acción individual que resolvió con un disparo que se fue ligeramente desviado–. Al contrario, el portero Lucas Díaz se mostró firme tanto para dominar el juego aéreo como los disparos realizados por los jugadores del Arenas, así que el encuentro llegó al descanso con la mínima renta visitante.

Aunque el cuadro vizcaíno entró a la segunda parte dispuesto a subir su nivel y jugar cerca del área rival, en realidad al Racing controló la situación sin demasiados apuros. De hecho, las llegadas más claras a la portería contraria siguieron siendo para la escuadra de la ciudad naval, con Dani Ojeda y Arroyo como principal estiletes, pero con Azael y Buján sumándose a la fiesta y creando peligro al adversario a través de su habilidad. Así que el partido fue avanzando sin que hubiese demasiadas cosas que destacar para marcar.

Los cambios realizados por la escuadra local trataron de cambiar un poco el aspecto de un choque que, además de ser negativo para sus intereses en cuanto a resultado, tampoco le estaba siendo favorable en cuanto a lo que se veía sobre el terreno de juego. Al menos, el Arenas trataba de incomodar a su adversario con su empuje a nivel físico, aunque la claridad de la escuadra visitante cada vez que llegaba cerca de la portería contraria, con Dani Ojeda como protagonista estelar, dejaba claro que el Racing estaba un punto por encima de su rival para ganar.

En el tramo final del partido, el Arenas se lanzó en tromba hacia la portería rival en busca del tanto que le diese, al menos, un punto. Así que al Racing le tocó remangarse y trabajar para mantener la ventaja que tenía en el marcador. Y a pesar de que la escuadra local lo intentó, sobre todo, a través de centros laterales, en realidad apenas fue capaz de inquietar la portería de un Lucas Díaz que, por si hacía falta, se mostró seguro en sus acciones... hasta que con el tiempo reglamentario casi cumplido Arratibel cabeceó un centro desde la izquierda de Buján para dejar el partido en empate y al cuadro verde sin el triunfo.