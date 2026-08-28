Lucas Díaz, portero del Racing de Ferrol: “O importante é acabar arriba... e estou seguro”
El cancerbero apuesta por ir poco a poco para acabar alcanzando los objetivos
Lucas Díaz (Ginebra, 1996) encara esta temporada con la misma ilusión con la que se empiezan todas –“sempre arrancas con moitas ganas”, asegura–, pero esta vez lo hace con plena confianza de que la campaña va a salir bien. “Veremos o que nos depara pero tanto eu como os meus compañeiros, o corpo técnico e a xente do club temos moita confianza de que este vai ser un bo ano”, asegura.
Con la experiencia de la pasada temporada, en la que el Racing empezó luchando por la primera plaza pero poco a poco fue a menos hasta acabar conformándose con una pobre permanencia, el portero recuerda que “nesta categoría os carteis valen máis ben pouco”. De hecho, decribe la Primera RFEF como “unha liga tremendamente igualada, na que da igual contra quen xogues, ou en que estadio o fagas, que os partidos son tremendamente difíciles”.
Por eso, más allá de los carteles que se le puedan poner a los participantes en esta competición –“non creo niso”, apunta–, lo que el cancebero de adopción compostelana sostiene que “eu no que creo é nos equipos, nos xogadores, nos corpos técnicos, nos clubes... na nosa xente”. Por eso adelanta que “estamos traballando moito, axustando cousas, pero vamos nuha boa liña, que é o importante”.
Lucas Díaz recuerda que el Racing es un club grande en Galicia –“hai pouco estivo no fútbol profesional e está a facer as cousas moi ben”, describe–, así que está convencido que estará en el punto de mira de muchos rivales. “Podes especular con esas cousas... pero o que manda é o verde. Da igual a camiseta que teñas, que como non fagas o traballo que tes que facer as cousas vanse poñer moi difíciles”.
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Ahora que empieza el campeonato liguero, el portero hispanosuizo no quiere centrarse solo en ganar en estos momentos –“obviamente, cantos máis partidos poidas gañar, moito mellor, non vou ser hipócrita”, confiesa–. Al contrario, explica que “non debemos obsesionarnos con estar arriba desde a primeira xornada, porque son 38, a temporada é longa e vai haber momentos mellores e peores. Así que o importante é acabar arriba... e estou convencido de que imos lograr”.
Será la manera de satisfacer a una afición que, tanto con la cantidad de renovaciones que ya se han realizado –ya van más de 7.200–, como con al apoyo que están dando a lo largo de la pretemporada, ya están demostrando que va a ser un apoyo muy grandes para la escuadra de la ciudad naval a lo largo de este curso. “Ver ese respaldo, que despois de dúas temporadas complicadas sigan estando con nós, é un motivo de alegría e de orgullo. Esperemos que este curso abonden as alegrías e poidamos devolverlles todo o cariño que nos dan”, dice al guardameta.
Además, a nivel individual, el meta espera que las cosas salgan bien... y que eso sirva para que la escuadra de la ciudad naval pueda conseguir los objetivos que se ha marcado. “A miña liña sempre é a mesma: trato de traballar o máximo posible tódolos anos, xogue ou non, para axudar, sexa dentro do campo ou fóra del, porque ao final o que prima é o colectivo”.
En este sentido, la competitividad que hay entre los porteros es lo que les hará mejorar su nivel en los frentes a los que vayan a actuar. “Ao final, todos formamos parte do equipo e temos un obxectivo persoal. Pero hai que poñer todo ao servizo do equipo e que haxa as maiores opcións que sexa posible”, dice el cancerbero.