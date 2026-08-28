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Racing de Ferrol

Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Ni si ganamos ya hemos ascendido ni si caemos es un desastre”

El preparador confía en que su equipo rinda a buen nivel durante el partido ante el Arenas de Getxo

Juan Quijano
Juan Quijano
28/08/2026 22:54
Racing de Ferrol-Coruxo
Javi Vázquez, durante un partido de pretemporada
Jorge Meis
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Preparadísimos. Así asegura Javi Vázquez que llega el Racing al primer partido del campeonato liguero, el que lo enfrenta al Arenas de Getxo. A pesar de las dudas propias –“estamos incluso un poco por delante de lo esperado”, asegura el entrenador del equipo ferrolano– y del poco conocimiento del rival –“las primeras jornadas siempre son más difíciles, a medida que va avanzando el curso tienes más información real”, explica–, su intención es “hacer todo lo que dependa de nosotros, pero las sensaciones son buenas, porque hemos conseguido establecer ya cosas que son importantes”.

Vázquez, de todas maneras, alerta de que “si ganamos no somos equipo de Segunda y si perdemos no somos un desastre: la clave es la estabilidad”. Por eso considera que “la clasificación no es importante hasta la jornada treinta y pico”, así que el preparador le da una importancia relativa a cómo empiece el campeonato; lo que realmente le interesa es “aplicar sobre el terreno de juego lo que queremos”. Tampoco le da demasiada trascendencia a empezar el torneo a domicilio, porque explica que “valoro todos los encuentros por igual”.

Rival

Enfrente, el Racing tendrá hoy un equipo que solo mantiene dos piezas de la temporada pasada. Y, aunque el preparador racinguista explica que “conozco su filosofía desde hace tiempo, hay que estar muy atentos a lo que puede ocurrir”. De ahí que asegure que “lo más importante es que en los primeros minutos seamos capaces de acoplarnos bien al partido. Es un reto, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico, que desde el principio veamos qué es lo que hay que ajustar en el campo”.

A la espera de que pueda llegar un delantero de referencia para completar el grupo, Javi Vázquez asegura que el Racing tiene “un plantillón”. Así que, lejos de quejarse, por ejemplo, por la falta de un lateral derecho que acompaña a Migue Leal –“si llega, bienvenido sea; si no, no estoy preocupado”, asegura–, el preparador prefiere destacar la polivalencia que tienen los futbolistas de su plantilla. Es lo que hace más fuerte a la escuadra de la ciudad naval de cara al campeonato.

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