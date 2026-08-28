El Racing de Ferrol, a recuperar el sabor dulce

Los jugadores del Racing, celebrando un gol la pasada temporada EMILIO CORTIZAS

Quitarse al mal sabor de boca que le dejó la temporada pasada, en la que aspiraba a luchar por volver al fútbol profesional y se tuvo que conformar con una triste permanencia tras un curso en el que fue de más a (mucho) menos, es el objetivo con el que el Racing hace frente a la 26/27. Para ello pretende esta vez ser prudente... pero sin perder ni una pizca de ambición. Así que, en vez de señalarse como favorito para pelear por el ascenso, prefiere centrarse en competir cada partido para ver si al final de la liga regular está en condiciones de pelear por dar el salto a la categoría de plata.

En su cuarta presencia en una competición que tiene seis años de vida, el Racing estará encuadrado en el grupo 1, que comparte con los otros cuatro representantes gallegos, castellanoleoneses (5), vascos (4), extremeños (4), además de uno de Asturias y otro riojano. En total, un grupo de nivel en el que van a formar parte dos recién descendidos de Segunda –Mirandés y Cultural Leonesa– y otras escuadras que acostumbran a pelar por llegar al fútbol profesional español, que es lo quiere el Racing.

Banquillo

Javi Vázquez será el encargado de guiar esta campaña la nave racinguista. El entrenador madrileño, llegado del Algeciras, cree que el cuadro verde es el mejor trampolín posible para dar el salto al fútbol profesional español. Y para eso espera imprimir la ilusión, intensidad y pasión que lo caracteriza. A la espera de que eso se traduzca en resultados, será la manera de que los espectadores que acudan al campo de A Malata vean regularmente un espectáculo atractivo, no como las dos últimas temporadas, saldadas de forma más que negativa.

El cuadro verde competirá para ello con una plantilla en la que continúan nueve efectivos de la pasada temporada –los porteros Lucas Díaz y César Fernández; los defensas Migue Leal, Edgar Pujol, Saúl García y Álvaro Ramón; los centrocampistas Fabio González y Azael; y el exterior Álvaro Juan–. A ellos se suman los once fichajes realizados por la entidad de la ciudad naval–los zagueros Monjonell, Ger Nóvoa y David Castro; los medios Bernal y Esquerdo; los exteriores Bujan y Dani Ojeda; y los delanteros Arroyo, Ropero y Alcaina–.

Plantilla Racing para esta temporada

A la espera de que pueda llegar algún futbolista más, sobre todo para la parte ofensiva, los que no van a seguir en la plantilla serán el cancerbero Parera; los defensores Artetxe, Álex Zalaya y Chema Rodríguez; los mediocampistas Tejera, Gorostidi, David Carballo, David Concha y Pascu; el exterior Raúl Dacosta; y los delanteros Azkune, Antón Escobar y Álvaro Giménez –a ellos se suman los cedidos Mardones, Jairo Noriega y Martim Tavares–.