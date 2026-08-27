La dificultad de Fadura, primer obstáculo a saltar por el Racing de Ferrol

Fabio González, en el partido jugado en Getxo en el mes de mayo Alfaquí

El campeonato liguero 26/27 empezará para el Racing en uno de los escenarios más exigentes del grupo 1 de Primera RFEF. Porque desde que el Arenas de Getxo regresó a su campo de Fadura –que a principios de la temporada pasada tuvo que someterse a trabajos de adaptación a los requerimientos de la categoría, que lo obligaron a jugar en Gobela–, el cuadro vizcaíno ha saldado los nueve partidos que ha disputado con seis victorias, un empate y solo dos derrotas. Es una de las claves que lo condujo a la permanencia en el nivel de bronce del fútbol español.

Solamente Ponferradina y Celta Fortuna –equipos que llegaron la temporada pasada a la última ronda de los playoffs de ascenso a Segunda, consiguiendo el filial celeste dar el salto de categoría– fueron capaces de ganar en este escenario. Mientras, los otros siete visitantes que tuvo Fadura en el tramo final de la pasada temporada –incluido un Racing que no fue capaz de pasar del empate a un gol– fueron incapaces de llevarse a su cuenta los tres puntos de este escenario.

El equipo getxotarra, además, es uno de los que más tiempo llega sin perder en la liga regular de Primera RFEF de todos los participantes. Desde el 2 de mayo, cuando cayó frente al Talavera de la Reina (2-1), el cuado vasco no conocer la derrota, una racha que intentará prolongar en el partido que abre el campeonato liguero 26/27 dentro del grupo 1 de Primera RFEF.