David Castro y Bernal devuelven la identidad al Racing de Ferrol

Manuel Ansede, en el centro, presentó a Bernal y David Castro Jorge Meis

El regreso de David Castro y Bernal supone para el Racing recuperar la identidad que quería. Así lo explicó el presidente del club ferrolano, Manuel Ansede, en la presentación de ambos jugadores. Después de estar fuera de Ferrol –una temporada en el caso del defensa, que se fue al Celje esloveno; dos en el del mediocentro, que encontró destino en el Sporting de Gijón–, ambos regresan para consolidar el proyecto y que este vuelva a su origen.

“Lo que queremos transmitir a la gente es que queremos tener una identidad marcada: David Castro es gallego de pura cepa y ha estado con nosotros en lo bueno y en lo malo; y Bernal es como si fuese de aquí, porque creo que su futuro va a estar muy ligado a estar tierra”, explicó el presidente del Racing antes de mostrar su confianza en que “vamos a lograr lo que nos proponemos, el tener un vestuario unido”.

A partir del sábado, con motivo de la liga, el Racing espera empezar a alcanzar los objetivos por los que pelea.

David Castro: “Noto las ganas de que el equipo vuelva a unir” A David Castro no le pasaba otra cosa por la cabeza que volver al Racine en caso de regresar a España. Un año después de irse al Celje esloveno –“una decisión difícil pero creo que necesaria”, recuerda—, el defensa Cuntis retorna “bien y sano” a la escuadra de la ciudad naval después de haberse tenido que operar en el país balcánico por una recaída de los problemas de salud que había sufrida la temporada que el Racing bajó de Segunda.



De vuelta a la ciudad naval, David Castro percibe “otra ilusión, otras ganas de que el Racing vuelva a unir a la ciudad”. Después de una temporada complicada como la pasada, algo que al futbolistas no le cogió de sorpresa –“sabía que el curso después de un descenso podía ser complicado... pero si el equipo no se metió en los playoffs de ascenso a Segunda fue por detalles, por momentos puntuales, porque el equipo estaba capacitado”, explica–, el zaguero llega con la idea de dar el máximo para responder a las expectativas.



Pero, más allá de sentirse el encargado, junto al centrocampistas Bernal, de personificar la identidad racinguista sobre el terreno de juego, el futbolista apunta que “venimos a ser nosotros mismos, con lo que podemos transmitir, con lo que la gente se puede identificar... pero no es algo forzado”. De ahí que reconozca que, aunque se trata de un sentimiento de pertenencia fuerte, venimos a trabajar... y a crear un buen grupo de trabajo”.



David Castro también espera devolver el empuje que está mostrando la afición racinguista que, después de dos temporadas de decepciones, sigue al pie del cañón. “A pesar de los disgustos, esta afición está respondiendo”, explica antes de señalar que esa es una de las motivaciones del curso.