Racing de Ferrol, nuevas aguas y nuevos molinos

Álvaro Ramón, en el último duelo entre ambas formaciones Alfaquí

El calendario de Primera RFEF ha querido que la primera jornada de liga reencuentre a dos formaciones cuyo camino el pasado año siguió una línea que se fue acercando cada vez más, hasta convertirse en vecinos al final de la liga regular del grupo 1.

Con el conjunto por aquel entonces dirigido en la recta final por Guillermo Fernández Romo en la duodécima posición, con 49 puntos, y el vasco justo por delante como undécimo, con 52, fue precisamente el encuentro disputado a principios de mayo en Fadura el que prácticamente dejó resuelta la presencia de ambas formaciones, un año más, en la categoría de bronce estatal.

La pretemporada del Racing de Ferrol, a examen Más información

Con un empate (1-1) arañado por el Arenas Club en el minuto 81 obra de Paul Álvarez y con el gol previo de Álvaro Giménez, cuatro minutos antes, las dos escuadras daban por bueno este reparto que les servía para ir pensando ya en una próxima campaña que ya está aquí.

Un choque que terminó con esa igualada, si bien en el duelo de la primera vuelta, la situación había sido bien diferente, con el triunfo de un Racing por 3-1 –con doblete de Pascu y otro de Álvaro Ramón– que situaba a los ferrolanos segundos, a dos del Tenerife, en la octava jornada.

Ese agua pasada ya no mueve ni los molinos getxotarras ni los racinguistas, especialmente los vascos. Y es que del equipo de la pasada campaña de los de Fadura sólo continúan dos nombres, el veterano lateral izquierdo Eneko Zabaleta y el extremo derecho Julen Lartitegi, por lo que el Racing se encontrará con más de una veintena de nuevos rostros en su estreno liguero de este sábado en tierras vascas.

Cimientos

Menos drásticos han sido los movimientos del conjunto de la ciudad naval respecto a la campaña anterior, por lo que el preparador Jon Erice sí que podrá ver muchas más caras conocidas en este estreno liguero. No lo serán, evidentemente, las del preparador Javi Vázquez y su cuerpo técnico en el banquillo visitante, pero sí las de los nueve jugadores verdes que continúan en el grupo ferrolano.

Los porteros Lucas Díaz y César Fernández, Edgar Pujol, Álvaro Ramón, Saúl García, Migue Leal, Álvaro Juan, Azael García y un Fabio González llegado en el mercado de invierno, son la base de un conjunto racinguista al que todavía le faltan algunas piezas por confirmar.

Quizá lo hagan antes de ese esperado duelo del sábado en el terreno de juego vasco o quizá los nuevos lleguen con el balón ya rodando. En cualquier caso, el grupo de Vázquez llegará con una ligera ventaja sobre su rival al contar en su plantilla con futbolistas que continúan del proyecto anterior y son la base del nuevo.