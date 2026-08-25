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Racing de Ferrol

El estadio de A Malata amanece con pintadas amenazadoras y ofensivas

Un grupo de personas del grupo denominado Mugarbeers realizó este acto vandálico en la noche del lunes

Redacción Ferrol
25/08/2026 18:18
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Varias de las pintadas realizadas en el recinto municipal ferrolano
Jorge Meis
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Cumpliendo muchos de los requisitos de un acto vandálico, el colectivo Mugarbeers, que se presenta en sus redes sociales bajo el lema “O noso pobo, o noso orgullo. Rei de Copas”, llenó su tiempo causando con nocturnidad unos visibles daños en el estadio de A Malata. 

En la noche del lunes, este grupo de personas realizó pintadas ofensivas y amenazadoras en varios de los muros exteriores del recinto deportivo municipal, dejando además constancia de su autoría firmándolas con su nombre, sección juvenil Mugarbeers.

Asimismo, se pueden ver fotos de las personas que cometieron este delito en otras redes sociales dedicadas al fútbol. Eso sí, todos ellos con el rostro cubierto o con este pixelado, portando una bandera e indumentarias de este grupo para dejar todavía más clara su pertenencia.

Una acción de la que ya tiene constancia la Policía Local de la ciudad naval de cara a identificar a estas personas. Asimismo, el Concello de Ferrol, tras conocerse esta acción, señaló su “condena a cualquier tipo de acto vandálico y muestra su repulsa a este tipo de conductas que, aunque aisladas, no tienen cabida en ámbito alguno”.

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