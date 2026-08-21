Mugardos prueba la evolución del Racing de Ferrol

Arroyo está siendo uno de los más destacados del Racing RCF

La pretemporada del Racing realiza este viernes en Mugardos una de sus paradas tradicionales. La quincuagésimo tercera edición del trofeo que organiza el Concello de la real villa es el escenario del partido que enfrenta a Racing y Coruxo este viernes –19.30 horas, A Pedreira–. A poco más de una semana para que empiece el campeonato del grupo 1 de Primera RFEF, el equipo ferrolano se enfrenta a un rival que compite una categoría por debajo y que empezará su liga regular una semana más tarde que su adversario de esta tarde.

Será el quinto compromiso que el cuadro de la ciudad naval juegue en esta fase de puesta a punto, en la que todavía no conoce la derrota... pero solo ha obtenido una victoria (la conseguida frente al Villalonga en el primer partido de la pretemporada). Así que su intención es la de recuperar el sabor del triunfo para, de esta manera, dejar buenas sensaciones de cara al torneo regular de la categoría de bronce, en el que pretende estar entre los mejores ya desde las primeras jornadas del campeonato de la regularidad.

Reparto

Será el primero de los dos partidos –el sábado será el último frente al Somozas, filial del Racing– con los que el conjunto de la ciudad naval complete su preparación para el campeonato. Así que será la oportunidad de repartir minutos entre los integrantes de una plantilla a la que aún le quedan piezas por arribar –en especial un delantero– para llegar en las mejores condiciones a un torneo que empieza con dos partidos fuera de casa.

Será también la manera de seguir comprobando el apoyo de la afición con vistas al curso que está a punto de comenzar para la escuadra local.