Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

La tercera, un homenaje al fútbol de barrio... y de barro

La última camiseta del Racing de Ferrol para esta temporada se inspira en el sentimiento de pertenencia a la ciudad

Juan Quijano
Juan Quijano
20/08/2026 20:06
Imagen de la tercera equipación del Racing para esta temporada
Imagen de la tercera equipación del Racing para esta temporada
RCF
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El sentimiento de pertenencia a Ferrol es la inspiración de la tercera equipación del Racing para esta temporada, que ya está a la venta en la tienda oficial del club, en la calle Real. La elástica rinde homenaje a la bandera de la ciudad a través de un estampado ajedrezado en azul y blanco en la que destaca el verde flúor elegido para mostrar los distintivos de la marca suministradora.

Imagen de la tercera equipación del Racing para esta temporada
Azael y Buján con la prenda
RCF

Esta camiseta quiere recordar que el Racing no se limita a A Malata, sino que está en las calles, las plazas, en los barrios donde los niños y niñas juegan por diversión y le dan las primeras patadas a la pelota. Por eso, este homenaje al fútbol de barrio, al fútbol de barro, llega de la mano de los que defienden este escuadra desde abajo: los jugadores y jugadoras de la cantera.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620