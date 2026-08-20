La tercera, un homenaje al fútbol de barrio... y de barro

Imagen de la tercera equipación del Racing para esta temporada RCF

El sentimiento de pertenencia a Ferrol es la inspiración de la tercera equipación del Racing para esta temporada, que ya está a la venta en la tienda oficial del club, en la calle Real. La elástica rinde homenaje a la bandera de la ciudad a través de un estampado ajedrezado en azul y blanco en la que destaca el verde flúor elegido para mostrar los distintivos de la marca suministradora.

Azael y Buján con la prenda RCF

Esta camiseta quiere recordar que el Racing no se limita a A Malata, sino que está en las calles, las plazas, en los barrios donde los niños y niñas juegan por diversión y le dan las primeras patadas a la pelota. Por eso, este homenaje al fútbol de barrio, al fútbol de barro, llega de la mano de los que defienden este escuadra desde abajo: los jugadores y jugadoras de la cantera.