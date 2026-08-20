Alcaina, jugador del Racing de Ferrol: "Con el nivel que hay van a pasar cosas bonitas. Seguro"

Alcaina, junto al presidente del Racing, Manuel Ansede Emilio Cortizas

“Es el típico delantero que hace falta en una plantilla, un ingrediente que nunca está de más”, fue la manera en la que el director de fútbol del Racing, Álex Vázquez, definió a Raúl Alcaina, el último fichaje realizado por el club ferrolano para esta temporada. El atacante valenciano, de 26 años, llega para ocupar “un perfil que estábamos buscando” de cara a brillar y acabar la temporada lo más arriba posible, si puede ser consiguiendo un ascenso al fútbol profesional", algo que ya logró en dos ocasiones.

Alcaina, que llega procedente del Penafiel de la categoría de plata portuguesa, aspira a conseguir en el Racing dar el salto al fútbol profesional español, lo que ya logró en el Castellón y el Deportivo. Para ello destaca que “jugador por jugador es una plantilla de una calidad altísima, así que lo veo con capacidad para pelear por el ascenso a Segunda”. Por ahora, lo visto en sus primeros días con la plantilla racinguista –“el nivel que tienen los entrenamientos, la unión que hay entre jugadores y cuerpo técnico”, apunta– son, a su juicio, “señal de que van a suceder cosas bonitas, seguro”.

Arriba

El nuevo futbolista del Racing, que ya debutó con la camiseta verde la semana pasada en el Trofeo Emma Cuervo en el partido contra el Avilés Industrial –ahí vio una amarilla y falló un penalti, así que cree que “de aquí todo para arriba”– se define “como un delantero centro al que le gusta ir al contacto con los centrales, explotar los espacios y, si hay un centro al área, estar ahí para rematar”. Pero, además, reconoce que, además de la faceta ofensiva, le gusta trabajar defensivamente en aspectos como “ir a presionar, se intenso, ir a los duelos... Me considero un delantero completo”.

Con todo ello espera llegar, y superar, la cifra de nueve tantos que alcanzó en el Alcoyano y que supone su mejor registro. “Como mínimo tengo que llegar a los diez goles”, apuesta. Por eso, a pesar de que asegura que “no soy de ponerme cifras, confío en que este va a ser un buen año. Y voy a poner todo de mi parte para que así se vea”, completa el atacante de la escuadra de la ciudad naval que, de todas maneras, es consciente de que el club está buscando otro ariete para así completar la demarcación.