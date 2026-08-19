Racing de Ferrol y Chema Rodríguez separan sus caminos

El albaceteño, en el duelo ante el Arenas de la pasada campaña Unai Zabaleta

La lista de nombres que conforman ahora mismo la plantilla del Racing de Ferrol pasó en la mañana del miércoles de 23 a 22. El club hizo pública la salida de su central Chema Rodríguez.

Un acuerdo para resolver su contrato –que duraba un ejercicio más– después de una campaña en la que el futbolista no terminó de cuajar en las filas verdes, principalmente debido a las lesiones, que no le permitieron tener la continuidad necesaria para reforzar la defensa racinguista.

El de Albacete se despide de Ferrol con una cifra de trece partidos en sus piernas diez de ellos como titulares, sumando 871 minutos con la camiseta verde, con la que asimismo llegó a marcar un gol, ese que le dio el triunfo al Racing en el encuentro disputado en casa del Athletic B. Desde el club le agradecen su desempeño profesional.