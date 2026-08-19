Racing de Ferrol
La plantilla del Racing de Ferrol cambia el verde por el azul de la ría
Los integrantes del equipo disfrutaron de un paseo por las aguas locales
Jugadores y cuerpo técnico del Racing cambiaron en la tarde del miércoles por unas horas el verde del campo por las aguas de la ría. En una nueva jornada de unión y confraternización, un paseo en lancha lúdico y de aprendizaje con el que seguir estrechando lazos más allá del terreno de juego. Una iniciativa que se une al “stage” realizado hace unos días en Guitiriz.