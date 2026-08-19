La plantilla del Racing de Ferrol cambia el verde por el azul de la ría 

Los integrantes del equipo ferrolano disfrutaron de una tarde diferente RCF

Jugadores y cuerpo técnico del Racing cambiaron en la tarde del miércoles por unas horas el verde del campo por las aguas de la ría. En una nueva jornada de unión y confraternización, un paseo en lancha lúdico y de aprendizaje con el que seguir estrechando lazos más allá del terreno de juego. Una iniciativa que se une al “stage” realizado hace unos días en Guitiriz.