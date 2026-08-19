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Racing de Ferrol

La plantilla del Racing de Ferrol cambia el verde por el azul de la ría 

Los integrantes del equipo disfrutaron de un paseo por las aguas locales

Redacción Ferrol
19/08/2026 17:30
Los integrantes del equipo ferrolano disfrutaron de una tarde diferente
Los integrantes del equipo ferrolano disfrutaron de una tarde diferente
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Jugadores y cuerpo técnico del Racing cambiaron en la tarde del miércoles por unas horas el verde del campo por las aguas de la ría. En una nueva jornada de unión y confraternización, un paseo en lancha lúdico y de aprendizaje con el que seguir estrechando lazos más allá del terreno de juego. Una iniciativa que se une al “stage” realizado hace unos días en Guitiriz.

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